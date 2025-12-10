Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelevä Rico etsii matkustajilta kiellettyjä elintarvikkeita.
Huomenta Suomessa vieraili tiistaiaamuna tullitarkastaja Kimmo Lindén nelijalkaisen työparinsa Ricon kanssa.
Vuoden tullikoiraksi valitun Ricon tehtävänä on etsiä kiellettyjä liha- ja maitotuotteita Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Laukkuhihnalla nuuhkiva Rico löytää tyypillisesti matkustajilta esimerkiksi voita ja juustoja, mutta välillä kuono poimii erikoisempiakin asioita.
– Erikoisimpia löytöjä ovat olleet kamelinliha, pakastetut pingviinit laukussa sekä kokonainen sianpää, Lindén kertoo.
Jos matkalaukusta löytyy esimerkiksi sianpää, Lindén ei kysele, mitä matkustajan on tarkoitus sillä tehdä.
– Minulle riittää, että se on kielletty. Voi olla vähän epäkohteliasta kysyä, että aiotko todella syödä tämän.
Toisinaan matkustaja tietoisesti tuo kiellettyjä tuotteita.
– Kyllä jotkut sen selvästi tietävät, ja sen huomaa puhuttelussa. Mutta aika usein on täysin tahatonta.