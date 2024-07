Tästä syystä koira hyökkää herkemmin lasten kimppuun: "Tulee automaattinen reaktio"

Häiriökäytökseen aina jokin syy

Lapsi kohteeksi aikuista helpommin

Vastuu on omistajalla

– Ihan koira kuin koira, yhtä lailla joka koiran kohdalla tulee huolehtia siitä, miten sitä opetetaan ja totutetaan tilanteisiin ja mille sitä altistetaan. Ja pidetään huoli siitä, että koiralla on hyvä olla. Me ihmiset valitsemme, millaisiin tilainteisiin koira laitetaan.

Sama koira hyökkää herkemmin

– Valitettavasti kynnys on matalampi. Koiran omistajan vastuu on entistä suurempi. Ja jos koiran taustoja ei tiedetä, eli jos kyseessä on vaikka kodinvaihtaja tai rescue-koira, sitä suurempaa varovaisuutta on syytä noudattaa.