Huippuoppilas Maria haki itse huostaanottoa 16-vuotiaana: Katkaisi välit manipuloiviin vanhempiinsa, jotka väittivät tytärtään sairaaksi

Maria on pian parikymppinen nuori nainen. Nykyään hän opiskelee yliopistossa oikeustieteitä ja pärjää hyvin omillaan.

Tyttöjen ollessa pieniä Maria muistaa isän sulkeneen heidät rangaistuksena kellariin, kun he käyttäytyivät huonosti.

Isä tunki liian lähelle

Maria puhui tuolloin asiasta myös äidilleen. Äiti ja isän uusi vaimo tiesivät, koska he eivät voineet välttyä siltä, mutta he halusivat säilyttää välit isään, joten eivät puuttuneet asiaan.

Nyt Maria on hakenut apua myös tähän asiaan.

– Isä käyttäytyy kaikkia muita, paitsi äitiäni ja minua, kohtaan miellyttävästi ja asiallisesti, joten ihmisten on vaikea uskoa, kuinka hän kykenee satuttamaan neljän seinän sisällä. Perheeni kanssa kaikki ovat tottuneet hänen kontrollointiinsa. Isäni kontrolloi äitiämme koko lapsuuteni ajan.

Esittelykappaleita

– Opin sietämään sitä, että kotona ei ollut vastuuntuntoisia aikuisia ihmisiä, jotka olisivat pitäneet meistä huolta. Sanoin monesti vanhemmilleni, että ette välitä lapsistanne ja ota meitä tosissaan. He vain kohauttelivat olkiaan.

Terapiaa omalle tyttärelle

Ensin vanhemmat "terapioivat" Mariaa. Tytöstä tehtiin psykologista analyysia kotona ja hän sai jatkuvasti kuulla, millainen hän on ja mikä hänessä on vialla.

– On todella tuhoisaa, kun lapsen käytöstä peilataan jatkuvasti väärin. Se on henkistä väkivaltaa lasta kohtaan, Maria sanoo.

Harrastukset pakopaikkana

16-vuotias tyttö sijoitettiin kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Hän muutti ensin nuorten vastaanottolaitokseen ja myöhemmin nuorisokotiin. MTV Uutiset on nähnyt dokumentteja siitä, miten Marian lastensuojelutaival eteni.

– Aluksi tuntui kuin olisin joutunut vankilaan. Minua haastateltiin ja tutkittiin paljon, koska vanhempani olivat väittäneet, että olen todella huonokuntoinen. He saivat manipuloitua sosiaalityöntekijätkin. Vanhemmat hyödynsivät omia ammattejaan, ja onnistuivat siten käyttämään lastensuojelua välineenä minua vastaan.

Ammattilaisten mukaan vikaa ei ollut

Maria tapasi huostaanoton aikana laitoksen psykologia. Lisäksi hän kävi omasta tahdostaan ja omalla rahallaan tapaamassa erittäin kokenutta lastenpsykiatria. Kummankin ammattilaisen lausunnot tytöstä olivat yhteneväiset. MTV Uutiset on nähnyt nuo lausunnot.

Vaativat tyttöä eristykseen

Vanhemmat sen sijaan jatkoivat omalla linjallaan ja kertoivat lastensuojelulle näkemyksiä ulkopuolisilta psykiatreilta, joita Maria ei ollut edes tavannut. Lisäksi he vaativat, että tyttö vietäisiin lääkäriin, että hänet sijoitettaisiin eri paikkakunnalle suljetumpaan laitokseen ja otettaisiin pakkohoitoon. Myös perhetutut kirjoittivat lausuntoja Mariasta.

Katkaisi välit vanhempiinsa

Äiti ehdotteli viesteissä tyttärelleen, että hän palaisi heidän luokseen ja huostaanotto purettaisiin, mutta äiti ei virallisesti hakenut sen purkua. Samaan aikaan äiti kertoi lastensuojelulle, että Mariaa pitäisi rajoittaa enemmän ja yrittää saada tekemisiin vanhempiensa kanssa. MTV Uutiset on nähnyt äidin viestittelyä lastensuojeluun.

Omat tiedot on salattava

– Olen salannut osoitteeni ja numeroni aina uudestaan, mutta vanhemmat ovat saaneet ne jo kaksi kertaa selville. Koen heidän yhteydenottonsa häirinnäksi. He levittävät minusta yhä samoja juttuja eri ihmisille.

– Minun on pidettävä kaikki työkumppanini, tuttavani ja harrastukseni salassa, jotta vanhempani eivät pääse sabotoimaan elämääni. Nyt kun opiskelen oikeustieteellisessä, alan käsittää, että vanhempieni toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

– Olen pyytänyt heitä jättämään minut rauhaan, mutta viestini eivät ole menneet perille heidän ymmärrykseensä. He ottivat minulta myös ennakkoperintörahat pois kolme päivää ennen kuin täytin 18. Ne olivat vakuutussäästötililläni, enkä ymmärrä, miten he saivat ne ja miksi he halusivat viedä ne minulta. Siskoni sai samat rahat, kun hän täytti 18 vuotta.