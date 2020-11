Christinen lupaava urheilu-ura tyssäsi onnettomaan sattumaan – elämänsuunta kääntyi ja vei suomalaisnaisen taposta vankilaan: "En halua palata siihen enää koskaan"

– Ajattelen, että se on entistä elämääni, enkä halua palata siihen enää koskaan. Kaikki siltä ajalta on hyvin epäselvää ja muistikuvat heikkoja.

Christine on päässyt elämässään eteenpäin, eikä hän enää mieti paljon mennyttä tai tehtyjä rikoksiaan. Nykyään hän viettää päihteetöntä ja rikoksetonta perhe-elämää.

Jo nuorena päihdehakuinen

Suunnitelmat urheilun parissa eivät toteutuneet

Tappoi miehen

– Monelle naiselle vankila on häpeän ja syyllisyyden paikka. Viedään vapaus ja kaikki päätäntävalta. Nainen kantaa varmasti ulkopuolelle jääneistä läheisistään vielä enemmän huolta kuin mies.

Arkisetkin asiat piti opetella uudestaan

Linnassa Christine päätti lopettaa päihteidenkäytön kokonaan. Käytännön avun ja eväät hän sai 10 kuukauden päihdekuntoutuksesta. Nyt hän on ollut yli seitsemän vuotta kuivilla.

– Minulle ainoa vaihtoehto on olla täysin päihteetön. En voi ottaa edes vähän alkoholia, muuten tilanne lähtisi käsistä. Huumeet ovat minulle paljon pahempi asia kuin alkoholi.

Vankilan jälkeen uudelle paikkakunnalle

– Eivät vanhempani kauhean hyvin tuomiooni suhtautuneet, mutta välimme eivät koskaan katkenneet. He eivät hylänneet minua koskaan.

Nykyään Christinellä on oma perhe. Aviopuolisolla on entisestä liitostaan lapsia.

– He ovat hyväksyneet minut hyvin. Ja he tietävät tietenkin minun taustani.

Käy nykyään vankilassa vain vierailuilla

– Se on 10 kuukauden psykososiaalinen kuntoutus eikä se ole ollenkaan helppo paikka. Asuin kuntoutusyksikössä, missä oli 19 miestä ja minä. Vankila olisi ollut helpompi paikka, mutta halusin tehdä kaikkeni, jotta pysyn kuivilla.

– On aivan eri asia olla vankilassa selvinpäin kuin täällä vapaudessa. Minun oli pakko saada tukea arjessa selvinpäin olemiseen.

– Me ohjaamme ja autamme näitä naisia ja tuemme heitä vapautumisessa. Työni on hyvin moninaista. Tämä on unelmatyö minulle. Samalla koen, että maksan omaa velkaani yhteiskunnalle takaisin auttamalla muita.