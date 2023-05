Evelinillä oli takanaan useita itsemurhayrityksiä, kunnes yksi kohtaaminen pelasti huumehelvetiltä – "Viihdekäyttö on yksi iso valhe"

Haastatteluun saapuu hyväntuulinen Evelin. Hän vaikuttaa iloiselta, mutta hieman jännittyneeltä. Se johtuu siitä, että Evelin on menossa ensi viikolla elämänsä toiselle ulkomaanmatkalle.

Evelin on entinen addikti. Sen myöntämisessä itselleen meni kaksitoista vuotta. Liian monta, hän ajattelee nyt. Se johtuu myös ympäröivän yhteiskunnan asenteista, Evelin pohtii.

Evelin pohtii, miksi stereotypia huumeongelmasta on niin pinttynyt.

Kaikki alkoi viikonloppujuhlinnasta

Evelin on ollut nyt vuoden raittiina.

– Ajattelin, että tämähän on kätevää, kun ei tarvitse juoda niin paljon. Olimme niin olevinamme maailman omistajia. Huumeiden avulla jaksoi juhlia pidempään ja valvoa koko viikonlopun yli.

"Pikkuhiljaa menetin mielenterveyteni"

Repaleinen lapsuus

– Tietyllä tapaa minulla oli esikoisen taakka, koska olin paljon vanhempi kuin pikkusisareni. Vastuu valui usein minulle. Minulla on paljon muistoja lapsuudesta, joissa hoidimme kotia ja sisaruksia yhdessä mummon kanssa.

Äiti hylkäsi

Voiko huumeita käyttää hallitusti?

Mitä viihdekäyttö on?

Termi on kiistelty, sillä huumausaineiden käyttö ja hallussapito on laitonta Suomessa. Riippuvuudelle altistavat perinnölliset tekijät ja sosiaalisen oppimisen kokemukset varhaisemmassa elämässä.

Yksilöllisiä eroja myönteisten vaikutusten kokemuksissa on.

Huumeidenkäytön suhteen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat kannustavat aina varhaiseen puuttumiseen. Todennäköisyys toipumiselle ja irti pääsemiselle on korkeampi, mitä aikaisemmin puututaan.

Yksi kohtaaminen johti toipumiseen

Kipuilua toipumismatkalla

On ratkaisevaa tarjota tukea huumeidenkäyttäjälle juuri silloin, kun hän haluaa muuttua. Huumeidenkäyttäjän elämä – ja samoin tunteet – ovat usein kaoottisia, ja hetkessä mieli voi muuttua. Pahaa oloa voidaan esimerkiksi lähteä helpottamaan taas huumeilla, ja motivaatio toipua on taas poissa.

Evelin pääsi Myllyhoitoon. Se on yhteisöllinen päihdekuntoutuksen muoto, jossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta toipuminen edellyttää raittiutta.

Kipuiluakin toipumismatkalle on mahtunut.

Kohti uutta

– Välillä on kyllä vaikeaa nipistää itseään, että mitä tämä nykyinen elämä oikein on. Elän tavallisen ihmisen arkea, Evelin kertoo.

Uusi asunto löytyi muutama kuukausi sitten. Evelin on menettänyt luottotietonsa, joten asunnon saaminen oli hankalaa. Vihdoin yksi vuokranantaja halusi luottaa Eveliniin.

– Se tuntuu hyvältä, että kun on rehellinen ja avoin, ihmiset haluavat antaa uusia mahdollisuuksia.

Toipuminen on kesken, mutta varovasti hän uskaltaa myös unelmoida. Evelin haaveilee työskentelystä nuorten parissa, joilla on vaikeuksia kotona sekä päihdeongelmia.

"Pitkään ajatus, etten ansaitse hyvää elämää"

Myös itsearvostuksen puute ohjasi päihteidenkäytön pariin, hän pohtii nyt. Nyt Eveliniä ympyröivät ihmiset, jotka kunnioittavat hänen päihteettömyyttään ja kannustavat unelmissa. Vanhoja ystäviä on myös palannut elämään takaisin.

Kuntoutuksessa Evelin on oppinut tunteiden säätelyä. Hän saa myös vertaistukea erilaisista ryhmistä ja sosiaalisesta mediasta, jossa jakaa myös itse huumemenneisyyttään ja toipumistaivaltaan avoimesti. Olennaista on ollut myös ymmärtää, mitä addiktio todella on – päihdesairaus.