Karfin perheen avustaja kertoo, mitä he suunnittelevat nyt – "Emme olisi tässä tilanteessa jos..."

Karfin perheen oikeusavustaja Matti Sankamo kertoo MTV Uutisille, että perhe harkitsee parhaillaan kantelun tekemistä käräjäoikeuden vangitsemispäätöksestä.

Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tiistaina suurperheen vanhemmat Karoliina Karfin, 40, ja Tommy Karfin poissaolevina todennäköisin syin epäiltyinä seitsemästä törkeästä vapaudenriistosta.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että sen tarkoituksena on varmistaa perheen lasten turvallisuus, hyvinvointi ja oikeusturva.

– He ovat tyytymättömiä, minkä vuoksi harkitsemme kantelun tekemistä päätöksestä. Vangitsemisasiassa ei voi valittaa, joten kyseeseen tulee kantelu, Matti Sankamo sanoo.

Sankamo sai toimeksiannon suoraan Karoliina Karfilta, joka otti häneen yhteyttä. Sankamon mukaan jako on kuitenkin hieman keinotekoinen.

– Tämä on aika yhtenäinen perhe. He tyypillisesti toimivat yhdessä. Hieman keinotekoista erottaa Tommy ja Karoliina Karfia.

Avustaja ei tiedä perheen olinpaikkaa

Sankamo on ollut yhteyksissä Karfeihin, mutta ei paljasta, millä tavalla. Hän kuitenkin kertoo, ettei tiedä perheen nykyistä olinpaikkaa.

– Olen saanut heiltä tiedon, että kaikki on hyvin. Tietysti avustajana en voi tietenkään muuta kuin luottaa tähän.

Oikeus perusteli Karfien vangitsemista epäilyllä törkeästä vapaudenriistosta. Sankamon mukaan perhe on tästä asiasta täysin eri mieltä.

– Se perustui näkemykseen, jonka mukaan lapset on eristetty. Lapsia ei ole eristetty, vaan he ovat saaneet olla vapaasti ulkopuolisten kanssa tekemisissä.

Tommy Karfin oikeusavustaja Robert Slotte kertoi hiljattain pitävänsä käräjäoikeuden vangitsemispäätöstä käsittämättömänä ja toivovansa, että viranomaisten toimet perhettä kohtaan lopetettaisiin.

– Olen sanonut monta kertaa, että eikö tämä sirkus saisi loppua, Slotte toteaa.

"Viranomaiset tehneet paljon virheitä"

Sankamo puolestaan toteaa, että perheen tilannetta tarkasteltaessa tulisi pitää mielessä asian konteksti.

– Viranomaisen puolelta on tehty pitkä liuta virheitä, mikä kasvoi isoksi ongelmaksi. On rajoitettu lasten oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa. On kerrottu, että lapsia sijoitetaan ympäri Suomea, esimerkiksi Itä-Suomeen perheen kielialueen ulkopuolelle. Sillä on aiheutettu merkittävää stressiä perheelle, ja siitä koko vyyhti on alkanut.

– Katson, että emme olisi tässä tilanteessa, jos huostaanottoasia olisi alun perinkin hoidettu asiallisesti.

Sankamon mukaan perhe harkitsee myös jonkinlaisen julkisen lausunnon antamista tapauksen saaman suuren huomion vuoksi.

– Ikävä kyllä en tiedä siitä enempää. En tiedä milloin ja mitä kanavaa pitkin se tapahtuisi.

