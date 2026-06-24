Tällä hetkellä viljelykasvien kasvuolosuhteet ovat hyvät.
Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria.
Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä.
Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta.
Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi.