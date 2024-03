"Maa on täynnä ihmisiä, jotka ajattelevat, ettei banaania saisi syödä" – ravitsemusasiantuntijat ottavat kantaa herkkulakkoihin

Haastattelussa Aalto totesi, että "terveellisen välipalan" voisi silloin tällöin korvata esimerkiksi laskiaispullalla tai suklaapatukalla. Tärkeintä on, ettei säännöllinen ateriarytmi katkea.

Keskittyessä herkkuihin unohdetaan oikeasti tärkeät asiat

Mari Aalto kertoo näkevänsä vastaanotollaan sen, kuinka paljon Suomessa on ruokaan liittyviä kieltoja ja sääntöjä.

– Kieltäytyminen on osa vyyhtiä, miksi joillain lähtee syöminen käsistä. Herkut ovat syömisajatuksessamme koomisen ylikorostunut, Borg toteaa.

Herkkujen syyksi laitetaan se, että ihmiset syövät huonosti ja että heillä on ongelmia painonhallinnan kanssa.

Ruoan arkipäiväistäminen

– Tämä maa on täynnä ihmisiä, jotka ajattelevat, ettei banaania saisi syödä, koska se on energiapitoinen hedelmä. Avokadoa nyt ei ainakaan, koska se on rasvainen hedelmä, Borg sanoo.