Onko sinuakin ohjeistettu syömään kaksi lämmintä ateriaa päivässä? Ravitsemusterapeutin mukaan ei tarvitse

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, että ravintoarvot eivät hirveästi eroa riippumatta siitä, onko ruoka kylmää vai lämmintä. Kyse on ennemminkin ihmisten mielikuvista.

Kylmä ruoka on ruokaa siinä missä lämminkin

Ihmiset saattavat joskus ajatella, että voileipäateria tai monipuolisesti täytetty ruokaisa patonki ei ole "oikeaa ruokaa", koska se on vain "pikainen kylmä välipala, jonka nappasin matkalla".

Kuitenkin lähes saman energiamäärän sisältävä lautanen, jossa on perunamuusia, lihapullia ja hieman salaattia on oikeaa ruokaa, koska se on lämmintä.