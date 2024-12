Ravitsemusterapeutti varoittaa jouluruokamokasta: "Kostautuu meille aina"

Joulua juhlistetaan yleensä herkkuaterioiden merkeissä. Joillekin tämä voi tuottaa ahdistusta, jos kehonkuvan kanssa on haasteita.

Syömishäiriöihin erikoistunut ravitsemusterapeutti Mari Aalto pohtii, että jos keho, joulu ja syömiset ahdistavat, voi tunne kummuta siitä, että syöminen poikkeaa jotenkin todella paljon arjen ruokailuista.

Monella on tapana joulun tai maittavan jouluillallisen edellä vähentää syömisiään ajatellen, että jouluna tulee kuitenkin syötyä niin paljon. Ennakkoon vähennetään ja kenties vielä joulunpyhinäkin jätetään välipalat ja päivän toinen lämmin ateria väliin, mikä ei tiedä hyvää.

– Alamme itse jo aiheuttamaan ongelmia etukäteen, Aalto kertoo.

Jos jo edeltävästi joulunpyhinä pidennetään ateriavälejä ja varmuuden vuoksi kevennetään syömistä ja kieltäydytään herkuista, energiavaje saa mieliteot nousemaan ja biologinen syömisen hallinta heikkenee. Kun nälkäiseksi jäänyt elimistö saa ruokaa, se haluaa syödä varastoon, kun ruokaa viimein tulee.

– Ei kannata olla koko jouluaattoa nälissään ajatellen, että illalla herkutellaan. Tällöin illalla on jo aivan valtava nälkä ihan fysiologisistakin syistä.

Muutoksia ruokailutottumuksiin?

Jouluruokailuahdistuksen selättämiseksi voi olla tarpeen muokata omia ruokailutottumuksiaan. Tähän kuuluu esimerkiksi se, että syö säännöllisesti eikä kiellä itseltään kaikkia herkkuja. Aalto kertoo, että näin saadaan mieliteot vähenemään ja annoskoot maltillisemmiksi.

Jos tällaiset rutiinit eivät vielä kuulu arkeen, eivät ne kenties enää ehdi muodostua tavaksi näiksi joulunpyhiksi. Aalto kuitenkin kertoo, että kun niitä nyt alkaa harjoitella, voi ensi joulusta tulla ruokailumielessä vähemmän ahdistava.

Tällaiset vinkit ja valmistautumiset ovat hieman pidemmän ajan asioita, sillä kysymys on pidemmästä ravitsemushoidollisesta toiminnasta.

Syö säännöllisesti jouluna

Aallon mukaan paras tapa valmistautua jouluun on jatkaa normaalia arkisyömistä ja pitää ateriarytmi säännöllisenä myös jouluna.

– Mielellään joulunpyhinäkin kaksi lämmintä ruokaa. Se toinen voi olla riisipuuro tai valmisateria, Aalto ehdottaa.

Älä kiellä täysin herkkuja

Samaa ajatusta mukaillen joku saattaa suhtautua suklaaseen niin, että koko joulukuu yritetään olla syömättä konvehteja, koska joulunpyhinä suklaata saatetaan syödä ähkyksi asti.

Aalto ei kannata totaalikieltäytymistä herkuista, sillä se voi kostautua.

– Syöminen ja mieliteot alkavat jälleen viedä meitä emmekä me niitä.

Syö joka päivä jälkiruoka

Aalto liputtaakin jokapäiväisen jälkiruoan puolesta niin, että aina pääaterian jälkeen syötäisiin oman kourallisen verran jotain herkkua.

– Muutama pala suklaata, yksi tai kaksi keksiä tai pieni jäätelö, hän ehdottaa.

Kun joka päivä rutiininomaisesti syödään pieni herkullinen jälkiruoka riippumatta siitä, tekeekö mieli vai ei, herkut menettävät mielenkiintonsa eivätkä ne enää joulun tullen kiinnosta määräänsä enempää.

– Kieltäminen ja panttaaminen kostautuu meille aina.

Syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut ravitsemusterapeutti Aalto on monille asiakkailleen antanut ohjeeksi tuon jokapäiväisen jälkiruoan.

– Olen ohjeistanut, että heti syksyllä, kun ensimmäiset suklaakonvehtirasiat tulevat kauppoihin, ostetaan sellainen ja otetaan pari kolme konvehtia päivittäin pääaterian jälkiruoaksi, että saadaan sitä arkipäiväistettyä. Sitten ne on jo maisteltu ennen kuin joulu edes tulee, niin niihin ei ole mitään mielenkiintoa.

Jos kuulut niihin, joiden on vaikea vastustaa avatun rasian houkutusta, on Aallolla vinkki:

– Voi vaikka joihinkin minigrip-pusseihin pussittaa kolme konvehtia. Helpottaa, kun jälkiruokamäärä on hieman rajattu valmiiksi, hän vinkkaa.

Kuuluisa sanonta

Usein kuulee sanottavan, että "ei ole väliä, mitä syö joulun ja uudenvuoden välillä vaan mitä syö uudenvuoden ja joulun välillä".

Aalto ymmärtää sanonnan, mutta ei ihan kuitenkaan allekirjoita sitä. Hän on erikoistunut syömishäiriöiden hoitoon ja ruokasuhteen tervehdyttämiseen ja siihen, että suhde herkkuihinkin tasapainottuisi, että se ei olisi kieltämistä ja ahmimista.

– Olen vahvasti sitä mieltä, että jos ruokasuhde on terve, ei meille tule joulun ja uudenvuoden välilläkään tarvetta ahmia ja ylensyödä.

Aalto on sitä mieltä, että syömisen epätasapaino ja kehonkuvahaasteet liittyvät toisiinsa. Kun ruokasuhde on tasapainossa, sisältyy siihen joka päivä sallivuutta. Tällöin ruoka on vain ruokaa, eikä syömisestä nouse joulun ja uudenvuoden välissä tärkein asia.

– Kun syöminen pysyisi koko ajan kultaisella keskitiellä, olisimme paljon kehotyytyväisempiä.

Jos suhde ruokaan ja kehoon tuntuu kovin vaikealta, Aalto kehottaa kääntymään ammattilaisten avun puoleen.

Kenenkään mieliksi ei tarvitse syödä

Lopuksi Aalto muistuttaa, että jokainen saa päättää itse, miten paljon syö. Kenenkään mieliksi ei tarvitse syödä yhtään mitään.

– Vaikka ympärillä olevat tuputtavat ruokaa ja tarjolla on sataa erilaista sorttia, jokainen päättää itse, mitä suuhunsa laittaa.

Aallon mukaan jokaisen täytyy olla osata olla sopivasti itsekäs ja syödä niin, ettei itse kärsi siitä jälkikäteen.

– Itse siinä teemme itsellemme hallaa, jos emme pidä kiinni omista arvoistamme ja rajoistamme.

