Jos ostat kaupan valmissalaattia, tee sille näin – Hanna Partanen varoittaa mokasta

Valitsetko usein lounaaksi kaupan valmissalaatin, mutta hetken päästä on taas nälkä?

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen toteaa Huomenta Suomen haastattelussa, että valmissalaateissa on usein melko vähän proteiinia, mikä on tavallaan ymmärrettävää, kun se on tuotteen kallein ainesosa.