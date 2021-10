Eläinlääkärin lohduton julkaisu koskettaa – kertoo joutuvansa lopettamaan terveitä koiria: "Mikään ei tee siitä helpompaa"

Eläinlääkärina omalla Makana-klinikallaan Itä-Kapin Grahamstownissa, Etelä-Afrikassa, työskentelevä Amy Jackson-Moss avautui taannoin Facebook-tilillään aiheesta, josta kertoo, ettei aiemmin ole rohjennut kirjoittaa. Liki kolme vuotta viestiä päässään pyöritellyt Jackson-Moss kertoo julkaisussaan, kuinka rankkaa eläinten lopettaminen on. Elokuisesta, pikkuhiljaa ympäri maailmaa levinneestä julkaisusta kirjoittaa muun muassa Daily Star.

– Tänään lopetin viisi koiraa. Tämä ei ole harvinainen tehtävä eläinlääkärille, ja tähän ammattiin ryhtyessä sitä tietää, että se on jotain, mitä valitulla uralla pitää tehdä. Lopettamani koirat eivät kuitenkaan olleet sairaita, ne eivät olleet loukkaantuneita, ne eivät olleet vanhoja, eivätkä ne olleet epäterveitä millään lailla. Ne eivät olleet kesyttämättömiä, eivätkä ne olleet aggressiivisia. Ne olivat täydellisiä, terveitä ja tavallisia koiria.

Koirat nukutetaan ennen lopetusta

Jackson-Moss kertoo tehneensä kaikkensa, että eläinten lopettaminen olisi helpompaa hänelle itselleen sekä häntä avustaville. Hän on kokeillut nukuttaa eläimet niin niiden kopeissa kuin ulkona nurmikolla, jotta ne saisivat viimeiset hetkensä viettää vapaudessa ja raittiissa ilmassa.

– Olen syöttänyt niille niiden viimeiset ateriat, olen tehnyt sen klinikalla, ja mikään ei tee siitä helpompaa. Ainoa asia, joka tekee siitä minulle siedettävää, on nukuttaa ne ensin, jotta ne nukkuvat, kun niiden elämä päättyy, eivätkä heiluta häntäänsä minua katsoen – tiedän, että se on luksusta, johon monilla muilla tätä työtä tekevillä ihmisillä, ei ole mahdollisuutta.

"Pohtivatko ne, ovatko ne seuraavia"

Eläinlääkäri kertoo, että vaikka yleensä koirat haukkuvat loputtomiin pienestäkin liikkeestä tai äänestä, yhden koiran lopettamisen aikoihin sadan ympärillä olevan koiran hiljaisuus on korviahuumaavaa.

– Nämä ovat tyhjänpäiväisiä sanoja verrattuna siihen, mitä minun pitäisi niille sanoa, mutta on vaikea antaa niille niiden tarvitsema anteeksipyyntö siinä lyhyessä ajassa, kun niiden henki jättää niiden pienet kehot.

"Olen niin pahoillani, että ne syntyivät maailmaan, jossa ei ollut niille tilaa..."

Julkaisusta hitti somessa

Eläinlääkäri kertoo tekevänsä kaikkensa, jotta koirat ja muut eläimet saisivat uuden kodin. Itse hän on adoptoinut jo kahdeksan koiraa. Mutta mikään ei riitä. Siksi Jackson-Moss päätti kirjoittaa julkaisunsa. Hän toivoo, että yhä useampi ottaisi osaa taisteluun: lahjoittaisi aikaansa tai rahaa tai adoptoisi eläimen.

Eläinlääkärin julkaisuun on reagoitu yli 19 000 kertaa, ja sitä on jaettu yli 31 000 kertaa. Julkaisuun ovat kommentoineet eläinrakkaat ihmiset ympäri maailman. Moni on ilmoittanut halukkuutensa auttamiseen. Myöhemmissä julkaisuissaan eläinlääkäri muistuttaakin, että Etelä-Afrikassa monet koiranomistajat ovat niin rahattomia, ettei varaa esimerkiksi koiran sterilisaatioon ole. Tämä johtaa hallitsemattomaan koiramäärän lisääntymiseen. Nimenomaan sterilisaatioiden kautta lääkäri haluaisi selättää kasvavaa ongelmaa.