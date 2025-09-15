Nainen lähti pelastamaan kissaa pahasta paikasta, kun hätäkaistaa pitkin ajava kuski ajoi hänen päälleen. Katso video tapahtumaketjusta yltä.

Syyskuussa Turkin Istanbulissa kojelautakameraan tallentunut tapahtumaketju alkaa siitä, kun liikenne moottoritiellä pysähtyy.

Videolla näkyy, kun valkoinen auto asettuu vasemmalle kaistalle poikittain ja pelkääjän paikalta nousee nainen. Hän juoksee kohti oikealla puolella olevaa aitaa, jossa kiipeilee kissa vaarallisen näköisesti.

Naisen juostessa moottoritien reunaviivan ulkopuolelle, toinen auto ajaa yllättäen hätäkaistaa pitkin hänen päälleen. Nainen lentää auton konepellille ja siitä maahan.

Pian paikalle syöksyy muita, joista muutamat alkavat hakkaamaan naisen päälle ajanutta kuskia. Kuski yrittää rauhoitella tilannetta.

Kun tunteet ovat käyneet kuumana aikansa, kissa saadaan pelastettua aidalta.

Katso raju tapahtumaketju videolta!

Video: Mike Leidig / newsX / KameraOne