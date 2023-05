Tietyt merkit koirassa kielivät kivusta – ethän pistä vanhuuden piikkiin?

Kun koiralla on kipuja, yleensä sen käytös muuttuu jotenkin. Sitä voi kuitenkin olla vaikeaa huomata.

Vaikka eläimet ilmaisevat kipua eri tavalla kuin ihmiset, on silti epätodennäköistä, että vakava sairaus jäisi omistajalta kokonaan huomaamatta.

Seniorikoira säännöllisesti eläinlääkäriin

– Erityisesti käyttäytymishavainnot ovat eläinlääkärille hyödyllisiä. Mikä tahansa muutos käyttäytymisessä on syytä tutkia, samoin muutokset ruoan tai veden kulutuksessa sekä ruumiinpainossa.

– Jotkut sairaudet pystytään diagnosoimaan jo ennen kuin oireita tulee. Kun diagnoosi saadaan aikaisin, on hoidolla paremmat mahdollisuudet pidentää koiran elinaikaa. Kliinisten oireiden tai käytösmuutosten ilmaantuessa sairaus on yleensä jo pitkällä.

Mistä sitten tietää, että vanha koira ei elä enää elämisen arvoista elämää ja se on aika lopettaa ?

– Jos koira omistajan mielestä nukkuu enemmän kuin on hereillä tai jos se ei pysty liikkumaan kunnolla edes kipulääkkeiden kanssa. Tai jos sillä on vaikeuksia syödä, juoda tai hengittää kunnolla. Silloin on syytä konsultoida eläinlääkäriä ja yhdessä miettiä, onko kokeiltavissa vielä joitakin hoitoja vai onko parasta, että koira lopetetaan, Björkman sanoo.