Tunnistatko kissan kivun? Moni omistaja havahtuu vasta, kun sairaus on jo pitkällä – "Jos kissa on terve..."

Vuoteen 2016 perustuvan Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa ja 590 000 kissaa. Eläinlääkäriasemien ja eläinsairaaloiden verkosto Evidensia huomauttaa kuitenkin tiedotteessaan, etteivät lemmikit käy eläinlääkärillä samassa suhteessa.

Viimeisen vuoden aikana peräti 79 prosenttia kaikkien Evidensian klinikoiden ja sairaaloiden yhteenlasketuista käynneistä on ollut koiriin liittyviä, kun kissat ovat käyneet lääkärillä vain 18 prosenttia kaikista käyntikerroista.

Kissoihin perehtynyt Evidensian eläinlääkäri Elisa Valanta Lahden Eläinlääkäriasemalta epäilee, että kissoja tuodaan eläinlääkäriin koiria harvemmin, sillä niiden kipua ja sairauksien oireita on vaikea tunnistaa. Luonnossa kissat ovat niin saalistajia kuin saaliseläimiä, ja ne osaavat peittää taitavasti kaikki merkit heikkoudesta ja huonokuntoisuudesta. Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka esimerkiksi kissan hammaskipu oireilee!

– Kissa viestii usein pienillä eleillä ja hajuilla. Kissojen eleitä on vaikea tulkita ja ne eivät ole ilmeikkäitä samalla tavalla kuin koirat. Se on varmasti yksi syy, miksi kissat pääsevät huonoon kuntoon, ennen kuin omistaja hahmottaa, että jotain on vialla, Valanta kertoo tiedotteessa.