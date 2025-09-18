Poliisikoira on käynyt seitsemänvuotiaan lapsen päälle yllättäen Paimiossa Varsinais-Suomessa viime viikolla, kertoo Yle.

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisille on jätetty tutkintapyyntö tapauksesta, jossa oli osallisena poliisin vapaa-ajalla ulkoilutettavana ollut virkakoira.

Viestinpäällikkö Anna Saarenoja sanoo, että tapauksesta tehty tutkintapyyntö on siirretty Lounais-Suomen poliisilaitokselta valtakunnansyyttäjän toimistoon esiselvitykseen.

Valtakunnansyyttäjän toimisto päättää Ylen mukaan, onko syytä käynnistää rikostutkinta.

Lounais-Suomen poliisi tai poliisikoiran ulkoiluttaja eivät kommentoi tapahtunutta Ylelle vedoten siihen, että asia on siirretty valtakunnansyyttäjän toimistolle esitutkintaa varten.

Ylen haastattelema pojan isä Petri Loikkanen kertoo, että ei itse nähnyt tilannetta, mutta on käynyt tapahtumat läpi sekä lapsensa että koiraa taluttaneen poliisin kanssa.

– Hän kertoi, että lapseni ei ollut provosoinut koiraa mitenkään, vaan kävellyt tien reunassa keppi kädessään. Koira vain päätti hyökätä, mikä tuli ulkoiluttajallekin yllätyksenä, ja silloin flexi irtosi hänen kädestään, Loikkanen kertoo.

Isän mukaan ulkoiluttaja sai käskytettyä koiran nopeasti irti lapsesta.

Perhe teki asiasta rikosilmoituksen, koska haluaa varmistua siitä, ettei vastaavaa enää tapahdu.