Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee tänään Ruotsissa.
Zelenskyi tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin, ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus.
Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C ja D -malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan.
Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi 100–150 E-mallin hävittäjää.