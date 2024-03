Vettä viemärin lailla imevät reiät kummastuttavat jäällä liikkujia – mistä ihmeestä on kyse?

"En ole aiemmin tavannut moista ilmiötä"

Katso Tauno Niemisen kuvaama ilmiö jutun alussa olevalta videolta.

Selityksenä ilmatasku tai painovoima

– Jos imu tapahtuu ihan rannassa, jääpeitteen ja vedenpinnan väliin on voinut jäädä ilmaa, jolloin vesi voi virrata voimalla sisään, Mäntykannas kertoo.

– Eli vesi voi laskea rannassa sen verran, että vedenpinnan ja jään välissä on ilmatasku.

Sama sisäänvirtaus voi Mäntykannaksen mukaan tapahtua myös kauempana rannasta, jos jään päällä on runsaasti vettä.

– Jään tiheys on pienempi kuin veden tiheys, ja siksi jää kelluu veden pinnalla. Painovoiman vuoksi vesi kuitenkin valuu reiästä sisään jään alle.

Normisettiä kalastajille

– Siinä on kyse siitä, että jää vettä kevyempänä yrittää tietenkin nousta taipuneena ylöspäin. Lisäksi jään päällä ollut vesi on taivuttanut jäätä hieman montulle. Kun siihen reikä tehdään, hetihän se pyrkii takaisin jään alapuolelle.

– Tämä on ihan normisettiä kalastajille.

Hän kertoo itse nähneensä isoja turkooseja jään päällä olevia järviä Oulujärvellä liikkuessaan. Niitä on syntynyt pitkien lauhojen sulattaessa lumen jään päältä.

– Niissä keskellä on ollut jopa 50 senttiä vettä ja tuulella vaahtopääaallokko, Karjalainen kuvaa.

Välillä reiästä myös pulppuaa vettä

– Voi olla, että jään alle on tullut niin paljon vettä, että sinne on syntynyt painetta. Esimerkiksi merivesi pyrkii laskemaan ja kohoamaan noin kerran vuorokaudessa. Se on sen sisäinen rytmi.