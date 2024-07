Lähteet: Ukrainalaisjoukot "vetäytyneet kaoottisesti – kriittinen tilanne"

Itä-Ukrainan Donetskin alueella on syntynyt "kriittinen" tilanne Pokrovskin kaupungin suunnalla, kertoo sotaa seuraava ukrainalaistoimittaja Yuriy Butusov .

Prohresin kylää hallussaan pitänyt Ukrainan jalkaväkiprikaati on "vetäytynyt kaoottisesti", kirjoittaa puolestaan sotakarttaa ylläpitävä Deep State -ryhmä . Arvion mukaan vetäytynyt prikaati oli heikosti koulutettu.

Toimittaja Butusovin mukaan Venäjä on pystynyt etenemään Pokrovskin rintamalla kuusi kilometriä viikon aikana.

Alueelle on mahdollisesti syntymässä motti. Deep State -ryhmän mukaan Ukrainan 31. mekanisoitu prikaati ja kaksi pataljoonaa ovat vaarassa joutua piiritetyiksi.

Butusovin mukaan Venäjä on tarkoituksellisesti keskittänyt hyökkäyksensä huonosti koordinoituja ja johdettuja ukrainalaisprikaateja vastaan.

"Merkittävä ylivoima"

Syrskyin mukaan Venäjä on valmis uhraamaan valtavan määrän sotilaita edetäkseen "100–200 metriä".

Guardianin haastattelussa Syrskyi sanoo venäläisjoukkojen nauttivan merkittävästä kalustoylivoimasta. Venäjällä on käytössään kaksin-, jopa kolminkertainen määrä sotakoneita Ukrainaan verrattuna, Syrskyi sanoo.

Sitten vuoden 2022 venäläisten panssarivaunujen määrä on Syrskyin mukaan kaksinkertaistunut ja niitä on nyt 3 500. Tykistöä on kolminkertaisesti ja miehistönkuljetusvaunuja kaksinkertaisesti, Ukrainan armeijan komentaja listaa.