Ukraina: Venäjä kokoaa joukkoja uuteen hyökkäykseen

Venäjä on ryhmittänyt lisää rynnäkköyksiköitä Hlyboken kylän lähelle Harkovan alueelle, väittää armeijan tiedottaja Nazar Voloshyn Interfax Ukrainelle ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan.

Ukrainan armeijan komentajan Oleksandr Syrskyin mukaan käynnissä on useita raskaita taisteluita.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on väittänyt, että noin 20 000 venäläistä on kuollut Harkovan alueen hyökkäyksessä. Lukua ei ole vahvistettu. Yksittäiset venäläissotilaat ovat kuitenkin kertoneet suurista tappiosta.

"Tappioiden määrä ei vähene"

– Tiedän, kuinka monta ihmistä menetämme joka päivä. Tämä on minulle hyvin tärkeä asia. Ja valitettavasti muutoksia joka päivä, eivätkä ne ole positiivisia. (Tappioiden) määrä ei vähene, Zelenskyi sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa Interfax Ukrainen mukaan.

Ukraina julkaisee päivittäin väitteen Venäjän kärsimistä sotilas- ja kalustomenetyksistä. Esimerkiksi viimeisen viikon aikana Ukraina on väittänyt Venäjän menettävän päivittäin noin tuhat sotilasta. Lukujen uskotaan sisältävän sekä kuolleet että haavoittuneet.

Zelenskyin mukaan Venäjän ja Ukrainan välillä on suuri ero siinä, kuinka moni haavoittuu yhtä kuollutta kohti.

– Jos meillä on yksi kaatunut jokaista 6–8 haavoittunutta kohden, heillä joka kolmas tai toinen on kuollut. Tämä viittaa siihen, etteivät he taistele kansansa selviytymisen puolesta, vaan jättävät ihmiset taistelukentälle, Zelenskyi lausui BBC:lle.