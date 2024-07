Venäjä: Alus vaurioitunut – Ukraina tehnyt mittavan droneiskun

Ukraina on ilmaiskuillaan pyrkinyt vastaamaan Venäjän ilmavoimien kuluvan vuoden aikana tehostuneeseen toimintaan, joka on ollut seurausta Ukrainan ilmapuolustuksen heikentymisestä. Venäjä on kyennyt iskemään tuhoisasti esimerkiksi Ukrainan voimalaitoksiin, minkä vuoksi sähkökatkoista on tullut arkipäivää Ukrainassa.