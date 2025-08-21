Venäjällä polttoainekriisi: Bensajonot jopa kilometrien mittaisia

Polttoainepula piinaa jo useita alueita Venäjällä.

Useat Venäjän alueet sekä sen hallitsemat osat Ukrainasta ovat raportoineet bensiinipulasta sen jälkeen, kun Ukraina on tämän kuun aikana lisännyt hyökkäyksiä venäläisiin öljynjalostamoihin. Samaan aikaan polttoaineen kysyntä on kausiluonteisesti kasvanut, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjä asetti bensiinin vientikiellon öljyntuottajille 28. heinäkuuta pyrkien estämään polttoainepulaa kysynnän huippuajankohtana, joka johtuu kesälomamatkailusta ja viljankorjuusta. Jotkut markkinaosapuolet kuitenkin arvioivat, ettei tämä riitä estämään polttoainekriisiä.

Ongelmaa pahentavat logistiset pullonkaulat, alhaiset kotimaiset varastot sekä korjaustyöt jalostamoilla, lähteet kertovat uutistoimistolle.

Ukraina on elokuun alusta lähtien kohdistanut iskuja useisiin öljynjalostamoihin vastauksena Moskovan ohjus- ja drooni-iskuihin.

Venäjän itäisessä Primorskin alueella paikallismedia raportoi kilometrien mittaisista jonoista, kun autoilijat ovat jonottaneet tankatakseen bensaa. Viranomaiset syyttivät tilanteesta turistien määrän kasvua.

Hyökkäysten uhka pahentaa ongelmaa

Polttoaineen kulutus on Venäjällä huipussaan matkailu- ja sadonkorjuuaikana. Ukrainan iskut vaikeuttavat samalla bensiinin saatavuutta.AOP

Moskovan nimittämä kuvernööri Ukrainan Zaporizhzhjan alueella, joka on pääosin Venäjän hallinnassa, kertoi torstaina, että bensiinin vähittäismyynti kärsii useilla alueilla kysynnän huipun ja jalostamoiden huoltotöiden vuoksi.

– Zaporizhzhjan alueella polttoainepulaa pahentavat lisäksi logistiset ongelmat ja vihollisen hyökkäysten uhka polttoainejunia vastaan, hän sanoi.

Krimin johtaja, jonka Venäjä liitti laittomasti itseensä Ukrainasta vuonna 2014, myönsi myös tällä viikolla paikalliselle televisiokanavalle antamassaan haastattelussa, että alueella on polttoaineongelmia.

– Kyseessä on objektiivinen tilanne, joka voi jatkua vielä kuukauden ajan, hän sanoi ja lisäsi, että ongelma ei ratkea kokonaan ennen kuin konflikti päättyy.