The Guardian: Trump haluaa Putinin ja Zelenskyin järjestävän tapaamisensa itse

Trump sysäsi Putinin ja Zelenskyin ensitapaamisen heidän järjestettäväkseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei aio olla mukana järjestämässä kauan odotettua tapaamista Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välillä, uutisoi The Guardian lähteisiinsä perustuen.

The Guardianin mukaan Trump aikoo yhä järjestää kolmenvälisen tapaamisen, mutta vasta sen jälkeen, kun tiedetään, mihin Putinin ja Zelenskyin ensitapaaminen johtaa.

Turvatakuut ensin

Sodan osapuolet eivät ole vielä vahvistaneet, onko Ukrainan ja Venäjän kahdenvälinen tapaaminen toteutumassa ilman Trumpin kätilöintiä.

Vielä tänään uutisoitiin presidentti Zelenskyin spekuloivan kolmenvälisen tapaamisen pitopaikasta.

Mahdollinen kolmikantatapaaminen, jossa olisi mukana myös Yhdysvaltain Trump, voitaisiin Zelenskyin mukaan järjestää Sveitsissä, Itävallassa tai Turkissa.

Zelenskyin mukaan Putinin tapaaminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun turvatakuista on sovittu.

– Haluamme, että turvatakuista syntyy yhteisymmärrys 7–10 päivän aikana. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta pyrimme pitämään kolmikantakokouksen, jossa on mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Zelenskyi sanoi julkisuuteen toimittamissaan kommenteissa.

Venäjältä jyrkkä ei eurooppalaisjoukoille

Turva-takuista sopiminen ei tule olemaan helppoa, vaikka tiettävästi Putin niihin periaatteen tasolla suostuikin Washingtonin-kokouksen aikana.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tänään, että Venäjä ei missään tapauksessa hyväksy eurooppalaisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa osana turvatakuita. Lavrovin mukaan eurooppalaiset joukot merkitsisivät ulkomaista väliintuloa osassa Ukrainaa.

Lavrov sanoi lehdistötilaisuudessa myös, ettei usko Ukrainan olevan kiinnostunut pyrkimisestä kohti kestävää rauhansopimusta.

Ulkoministerin mukaan Ukraina pyrkii ainoastaan hankkimaan turvatakuita, jotka eivät ole yhteensopivia Venäjän vaatimusten kanssa.