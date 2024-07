Venäjän hävittäjä ammuttu alas, Ukraina väittää: Videot näyttävät osuman ja syöksyn

Ukrainan ilmapuolustus ongelmissa

Ajatushautomo The Carnegie Endowment for International Peacessa työskentelevä Kofman toteaa Ukrainan ilmapuolustuksen ongelmien johtaneen Venäjän tiedustelulennokkien jatkuvaan läsnäoloon ukrainalaisjoukkojen selustassa

– Pidäke tehdä näitä hyökkäyksiä on mennyt. Nyt Venäjällä on turhauduttu lukkiutuneeseen tilanteeseen ja on etsitty uusia kohteita, joihin ei olla aikaisemmin hyökätty, Käihkö arvioi toukokuussa MTV Uutisille.

Toveri: "Jos olisi vapaat kädet"

Ukraina on iskenyt viime kuukausina Venäjän ilmatorjuntaa vastaan valmistellakseen ilmatilaa F-16-hävittäjien saapumiselle, ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi.