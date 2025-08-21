Zelenskyi: Venäjä yrittää välttää rauhanneuvottelut – "Härskiä"

Venäjän valtava lennokki- ja ohjusisku osoittaa Zelenskyin mukaan, että Venäjä ei oikeasti pyri kohti rauhaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi torstaina, että laaja yön yli kestänyt Venäjän hyökkäys eri puolilla Ukrainaa osoittaa Moskovan pyrkivän välttämään neuvotteluja, joiden tarkoituksena olisi lopettaa yli kolme vuotta jatkunut sota.

– Nyt Venäjältä tulevat signaalit ovat rehellisesti sanottuna yksinkertaisesti härskejä, Zelenskyi sanoi iltapuheessaan videolla.

Venäjä laukaisi torstain vastaisena yönä satoja lennokkeja ja ohjuksia Ukrainaan, kertoi Ukrainan ilmavoimat torstaina. Kyiv Independentin mukaan hyökkäykset kohdistuivat Ukrainan länsiosiin muun muassa Lvivin alueelle ja Mukatshevoon lähellä Unkarin ja Slovakian rajaa.

Ilmavoimien mukaan Venäjän joukot laukaisivat 574 lennokkia ja 40 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat torjui 546 lennokkia ja 31 ohjusta.

Hyökkäys oli suurin kesäkuun puolivälin jälkeen.

Zelenskyi julkaisi X-tilillään kuvia hyökkäyksen tuhoista sanoen Venäjän tekoa mielisairaaksi ennätykseksi.

Hyökkäyksen seurauksena ainakin yksi ihminen kuoli Lvivissä, kertoi alueen kuvernööri Maksim Kozytskyi.

Kyiv Independentin mukaan yhteensä 22 ihmistä haavoittui iskuissa.

Venäjä siirtää joukkojaan

Ukrainan viranomaiset sanoivat torstaina, että hyökkäykset ovat osoittaneet, ettei Venäjä ole tosissaan rauhansopimuksen aikaansaamisesta.

Zelenskyi kommentoi myös muuta sotatilannetta torstaina. Hänen mukaansa Venäjä kokoaa joukkoja eteläiselle rintamalle Zaporizhzhjan alueelle, jota Venäjä väittää omaksi alueekseen.

Zelenskyin mukaan on nähtävissä, että osa Venäjän Kurskin joukoista siirtyy Zaporizhzhjaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tällä viikolla Zelenskyin, ja puheissa on ollut Zelenskyin tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.