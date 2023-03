Ukrainan maavoimien komentaja: Bahmutin pitää kestää vastahyökkäyksen vuoksi – MTV seuraa sotaa

Ukrainan joukkojen sitkeä puolustautuminen Bahmutissa on tarpeen vastahyökkäykseen valmistautumisessa, sanoo Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi. Hänen mukaansa asemien pitämisellä ostetaan aikaa reservien kokoamiseen hyökkäykseen, jonka alkamiseen ei ole enää kauaa. Jotkut sotilasasiantuntijat ovat kyseenalaistaneet Bahmutin puolustuksen jatkamisen, koska venäläisten lisäksi myös ukrainalaiset kärsivät koko ajan niin raskaita tappioita. Venäläisen palkkasoturiryhmän Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin julkaisi eilen videon, jossa hän väittää olevansa vain reilun kilometrin päässä Bahmutin keskustasta.

Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutissa taistelevien venäläisjoukkojen ei vahvistettu lauantaina edenneen lainkaan kaupungin sisällä, kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.