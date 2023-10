Ukrainan kenraali: Tilanne itärintamalla on äkisti "huonontunut merkittävästi"

Venäjä on hyökännyt pitkin kesää Koillis-Ukrainan Kupjanskin alueella joukoilla, joita on kuvattu voimayhtymäksi.

Suomen entisen tiedustelupäällikön, nykyisen kansanedustaja Pekka Toverin (kok.) mukaan kyseisten hyökkäysten tavoite on ollut ennen kaikkea sitoa Ukrainan joukkoja kauas etelärintamasta, joka on ollut Ukrainan vastahyökkäyksen pääsuunta 4. kesäkuuta alkaneessa vastahyökkäyksessä.

Ukrainan itärintama 13. lokakuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä, siniset Ukrainan. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Ukrainan itärintama 13. lokakuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä, siniset Ukrainan. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Ukrainalaiskomentaja: Venäjä kärsii suuria tappioita

Toverin mukaan keskeinen syy Venäjän mahdollisesti huomattavasti aikaisempaa suurempiin tappioihin on se, että Venäjä on siirtynyt useilla alueilla hyökkäämään.

Näistä Venäjän "aktiivisista taisteluoperaatioista" eli käytännössä hyökkäyksistä tiettävästi suurin on 10. lokakuuta aloitettu operaatio Itä-Ukrainan Avdijivkan kaupungin ympäristössä. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kuvailee kyseistä hyökkäystä merkittäväksi.