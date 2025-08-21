Halla-aho kommentoi suomalaisten sotilaiden lähettämistä Ukrainaan

Viime päivinä on julkisuudessa keskusteltu Ukrainan turvatakuista ja pitäisikö myös Suomen lähettää sotilaita Ukrainaan mahdollisen tulitauon ja rauhan syntymisen jälkeen.

Suurena Ukrainan ystävänä tunnettu eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kommentoi asiaa elämäkertansa julkaisutilaisuudessa.

Halla-aho sanoo, että päätöstä ei pidä tehdä ainakaan sillä perusteella, miltä se näyttää ulospäin.

Halla-ahon mukaan Suomen olisi nyt järkevä miettiä, miten suurella panoksella Suomi tukee Ukrainaa ja mikä on Suomelle järkevin tapa tukea.

– Ei välttämättä ole kokonaisuuden ja Naton kollektiivisen puolustuksen kannalta kaikkein järkevin ratkaisu, että siirretään ihmisiä yhdestä Venäjän rajamaasta toiseen Venäjän rajamaahan, sanoi Halla-aho.

Halla-aho kertoo pyrkineensä puhumaan asiasta samanmielisille kumppanimaille Länsi- ja Etelä-Euroopassa.

Hän katsoo, että kauempana Venäjän rajasta sijaitsevien maiden pitäisi ottaa suurempaa roolia sekä taloudellisesti että mahdollisesti Ukrainaan sijoitettavien joukkojen muodossa.

