Venäläisväite: F-16-hävittäjiä nähty Ukrainassa

Venäjällä sekä sosiaalisen median tileillä ja valtamediassa on yli viikon ajan väitetty, että neljä länsimaista F-16-hävittäjää on lentänyt Etelä-Ukrainan Odessan kaupungin ja sen lähiympäristön alueella, kirjoittaa ukrainalaismedia Kyiv Post .

Ukraina harventaa Venäjän ilmapuolustusta

Ukraina on iskenyt viime kuukausina Venäjän ilmatorjuntaa vastaan valmistellakseen ilmatilaa F-16-hävittäjien saapumiselle, ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi.