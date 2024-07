Satelliittikuvat todistavat: Venäjän sotilaskenttä vaurioitunut suurpalossa

Tulipalo kuvattiin

Telegram-kanava Eto Rostov julkaisi videon lentokentällä riehuneista tulipaloista. Video on paikallistettu Rostovin sotilaslentokentälle ja sen voi katsoa alta.

Ukraina on tehnyt viime kuukausina useita hyökkäyksiä Venäjän ilmavoimia vastaan. Iskuilla sen on arvioitu pyrkivän heikentämään Venäjän ilmavoimien iskukykyä, joka on parantunut merkittävästi Ukrainan ilmapuolustuksen heikentymisen myötä.