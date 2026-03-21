Lahden Pelicans nousee Auroraliigaan.
Pelicans löi Rovaniemen Kiekon Auroraliigan karsinnoissa suoraan otteluvoitoin 3–0.
Kolmannessa pelissä lauantaina lahtelaiset löylyttivät kotonaan RoKia lukemin 6–0 ja laittoivat karsinnat pakettiin. Jeannette Andersson teki Pelicansille matsissa kaksi maalia.
RoKi oli jäänyt jääkiekon kotimaisessa naisten pääsarjassa Auroraliigassa viimeiseksi.
Pelicans puolestaan voitti Mestiksen. Se oli edellisellä kaudella vienyt Suomi-sarjan mestaruuden ja noussut toiseksi korkeimmalle sarjatasolle.
RoKin kausi oli karu. Se kärsi Auroraliigassa säännöllisesti rökäletappioita voitti koko sesongin aikana vain yhden ottelun, KalPan voittomaalikilpailussa lokakuussa.