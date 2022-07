Zelenskyi antanut käskyn vallata alueet takaisin Ukrainalle, Lääkärit ilman rajoja -järjestö evakuoinut satoja siviilejä – MTV seuraa sotaa

Ukrainalla on joukoissaan noin miljoona ihmistä, sanoo Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov brittilehti Timesin haastattelussa .

Reznikovin mukaan asevoimien vahvuus on tällä hetkellä noin 700 000 sotilasta. Näiden lisäksi arvioon lasketaan rajavartiosto, kansalliskaarti ja poliisi.

05.08: Lääkärit ilman rajoja -järjestö on evakuoinut 653 potilasta Ukrainassa

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on keskittynyt Ukrainan sodan aikana auttamaan sairaaloita potilaiden hoidossa itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa. Järjestö on evakuoinut potilaita Ukrainassa lääkintäjunilla.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate kertoo, että sairalaat Ukrainassa ovat ylikuormittuneita. Potilaita on siirretty länteen erityisillä lääkintäjunilla.

– Siellä on lääkintätiimi, 15 ihmistä. Me ollaan muun muassa rakennettu sinne pieni teho-osasto ja siellä on yksi vaunu, joka pystyy tuottamaan happea.