Ukrainalle uudet miljardien ase- ja apupaketit – MTV seuraa

Tukipaketin on tarkoitus auttaa palveluiden ja eläkkeiden maksussa sodasta kärsivässä maassa.

Zaporizhzhja on ollut kohteena sotilaallisille iskuille, jotka ovat vaurioittaneet useita ydinvoimalan rakenteita ja pakottaneet sammuttamaan reaktorin.

Suomi lähettää noin 20 kouluttajaa Britanniaan kouluttamaan Ukrainan asevoimien sotilaita. Puolustusministeriön mukaan koulutusta johtava Britannia on pyytänyt kumppanimailta tukea koulutuksen toteuttamiseen.

Britannian mukaan tavoitteena on kouluttaa noin 10 000 ukrainalaiselle vapaaehtoiselle sotilaan perustaidot tämän vuoden aikana, puolustusministeriö tiedottaa.

14.29: Venäjä on asettanut Ukrainan Zaporizhzhjan alueella valtaan venäläisen viranomaisen, seuraavaksi alue aiotaan liittää osaksi Venäjää

Venäjä on asettanut Zaporizhzhjan alueella valtaan oman virkamiehensä. Venäjä on myös antanut asetuksen kansanäänestyksen järjestämisestä, jonka tarkoituksena on liittää alue osaksi Venäjää.