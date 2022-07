Lääkintäjunalääkärit näkevät sodan karmeat seuraukset siviileille – "Pelottavinta on, että kun yrität paeta, joudut väkivallan kohteeksi"

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on keskittynyt Ukrainan sodan aikana auttamaan sairaaloita potilaiden hoidossa itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa. Järjestö on evakuoinut potilaita Ukrainassa lääkintäjunilla.

– Parin kuukauden aikana on selvinnyt, että sairaalat ovat aika ylikuormittuneita, mikä on selvää. Nähdään paljon sodasta kärsiviä ihmisiä, jotka tarvitsevat sairaanhoitoa ja sieltä on tullut selvä pyyntö, että olisiko mahdollista siirtää näitä länteen ja turvallisemmalle alueelle, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate.