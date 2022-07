Ukraina väittää tuhonneensa ammusvaraston Etelä-Ukrainassa – MTV seuraa sotaa

Etelä-Ukrainassa sijaitsevassa Nova Kahovkan kaupungissa on kuultu ja nähty yön aikana sarja räjähdyksiä. Kaupunki on Venäjän miehittämä.

Kaliumnitraatti on herkästi syttyvää ja aiheutti Beirutin kaupungissa nähdyn valtavan räjähdyksen vuonna 2020.

Heinäkuussa Ukrainassa on raportoitu lukuisista Venäjän ammusvarastojen räjähdyksistä. Näitä on ukrainalaiskommenteissa mieluusti laitettu Yhdysvaltain toimittamien pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimien piikkiin.

Alla olevassa tviitissä on video, jossa väitetään näkyvän Nova Kahovkan kaupungissa tapahtunut räjähdys.

Iran suunnittelee toimittavansa satoja lennokkeja Venäjälle Ukrainaa vastaan käytettäväksi, Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan väitti maanantaina. Osa droneista on hänen mukaansa aseistettuja.

Lennokit ovat olleet Ukrainan sodassa tärkeässä roolissa molemmilla osapuolilla. Niitä on käytetty muun muassa tiedusteluun, pieniin pommituksiin ja ohjusiskuihin kaukaa.

Venäjä ilmoitti aiemmin tänään laatimastaan uudesta asetuksesta, jonka avulla ukrainalaisten on aiempaa helpompaa ja nopeampaa hakea Venäjän kansalaisuutta. Ukraina pyytää vastatoimena länttä asettamaan Venäjälle uusia pakotteita ja tehostamaan raskaiden aseiden lähetyksiä Ukrainalle.

Uhriluku on noussut 26:een Venäjän ohjusiskun kohteeksi joutuneessa asuintalossa Tshasiv Jarin kaupungissa itäisessä Ukrainassa. Pelastustyöt nelikerroksisen asuinrakennuksen raunioissa ovat jatkuneet viikonlopusta asti.

16.44: Ukrainalaismedia: Noin 7 200 ukrainalaista sotilasta on raportoitu kadonneeksi

Asiasta kertoi medialle Oleh Kotenko. Hän sanoo, että kadonneita sotilaita on raportoitu puhelinkeskukseen nyt 7 200. Suurimman osan heistä arvellaan olevan Venäjän vankeja. Asiasta uutisoi The Kyiv Independent. Kotenko on erityisolosuhteissa kadonneiden ihmisten eustaja.