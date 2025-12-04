Google on jälleen julkaissut vuoden trendaavimmat hakunsa Suomessa. Nämä kysymykset kiinnostivat suomalaisia vuonna 2025.
Vuosi 2025 lähenee loppuaan, ja Google on julkaissut perinteiseen tapaansa listojaan Suomen trendaavimmista Google-hauista. Googlen Vuosi haussa -listat perustuvat hakuihin, joiden suosio on kasvanut eniten verrattuna edelliseen vuoteen.
Mikä ihmeen 67?
Yksi vuoden haetuimmista kysymyksistä liittyi nuorisotermiin "67". Rap-lyriikasta lähtöisin oleva sanonta nousi nuorten keskuudessa niin viraaliksi meemiksi, että verkkosanakirja Dictionary.com valitsi sen jopa vuoden "sanaksi". Termi tuntuu käyvän nuorison vastaukseksi lähes mihin tahansa, ilman varsinaista merkitystä.
Lue lisää: "Six seven!" Nuorison uusi trendi-ilmaisu ei tarkoita mitään
Nuorison kieli ja nettikulttuuri näkyivät hakutrendeissä muutenkin. Hakujen joukossa olivat esimerkiki termit "sybau", "tuff" ja viime vuoden tapaan edelleen "skibidi".
Sybau tulee sanoista sanoista shut your b*tch ass up eli käytännössä sillä kehotetaan törkeällä tavalla henkilöä sulkemaan suunsa. Tuffin voisi kääntää tarkoittamaan siistiä tai makeaa.
Lue myös: Mitä tarkoittaa skibidi? Näihin kysymyksiin suomalaiset hakivat vastauksia vuonna 2024
Ihmisten arkea koskettavat tilanteet nousivat myös hakuihin: esimerkiksi kysymys "miksi jauheliha on loppu?" kiinnosti suomalaisia, kun elintarvikepula nousi otsikoihin.
Laulaja Erika VIkman edusti Suomea Euroviisuissa 2025 kappaleellaan Ich Komme. Monia suomalaisia kiinnostikin, mitä laulun nimi tarkoittaa suomeksi. Vastaus on: Minä tulen.
Lue myös: Kalle kertoo todellisen syyn kauppojen jauhelihapulaan: "Suoraan sanottuna paskaa"
– Hakutrendit ovat ehkä rehellisin tilannekuva suomalaisten ajattelusta, sanoo Googlen Norjan ja Suomen viestintäpäällikkö Sondre Ronander tiedotteessa.
– Mukana on isoja uutisia, sekavia someilmiöitä ja juuri niitä kysymyksiä, joita ei aina kehtaa sanoa ääneen.
Mitä…
3. Mitä Venäjän rajalla tapahtuu
4. Mitä tarkoittaa sybau
5. Mitä tarkoittaa tuff
7. Mitä tarkoittaa ich komme
8. Mitä tarkoittaa woke
9. Mitä kirjoittaa ylioppilaskorttiin
10. Mitä tarkoittaa tin
Lue myös: Skibidi? Sigma? Nuorisolla on omat Viljonsa ja Kummelinsa – ja niin sen pitääkin olla
Miksi…
1. Miksi Snapchat ei toimi
2. Miksi jauheliha on loppu
3. Miksi sähkö on nyt kallista
4. Miksi Israel hyökkäsi Iraniin
5. Miksi RebelWerks myy kaiken
6. Miksi ranskalaiset ei liho
7. Miksi KAJ edustaa Ruotsia
8. Miksi Ylen kanavat ei näy
10. Miksi Kirke ei muuta Odysseus eläimeksi
Kuinka…
1. Kuinka monta senaattoria on USA:ssa
2. Kuinka monta erää on koripallossa
3. Kuinka pitkä on Ella Mikkola
4. Kuinka monta kansanedustajaa on eduskunnassa
5. Kuinka nopeasti auringonpistos tulee
Suojaako päähine auringonpistokselta? Juttu jatkuu videon alla.
1:22Yleislääkäri Emilia Lagus murtaa sairausmyyttejä Kesämyytit-sarjassa.
6. Kuinka paljon Buranaa päivässä
7. Kuinka aikaisin lentokentälle
8. Kuinka kuolleita käsitellään
9. Kuinka pitkä on jalka
10. Kuinka monta nisää on koiralla
Lue myös:
Oletko jo kuullut Ballerina Cappucinasta? "Italialainen aivomätä" on villinnyt nuoret
Meen pelaa, kato ite! Tietyt puhekielen piirteet yleistyneet kaikkialla Suomessa
Oxfordin vuoden sana kuvaa raivostuttavaa ilmiötä, johon sinäkin olet luultavasti somessa törmännyt
Taas valittiin vuoden sana – näin se liittyy Taylor Swiftiin
Katso myös: Idk, bet ja cooked – nuorisokielen ABC
12:08Viiden jälkeen -ohjelman juontaja Shahin Doagu joutuikin tiukan paikan eteen, kun vuoden 2025 äidinkielen opettajaksi valittu Nina Maunu testasi, tunnistaako Shahin nuorten tämän hetken trendisanat.
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Google