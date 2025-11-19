Vuoden 2025 sana on Cambridge Dictionaryn mukaan parasosiaalinen.

Hiljattain verkkosanakirja Dictionary.com julkisti vuoden sanansa, joka ei itse asiassa ollut sana laisinkaan.

Nyt myös perinteinen Cambridge Dictionary -sanakirja on valinnut vuotta 2025 parhaiten kuvaavan sanan: parasosiaalinen.

– Parasosiaalinen erottui joukosta vuonna 2025 useista syistä. Yleisön kiinnostus termiä kohtaan kasvoi valtavasti tänä vuonna, kuten datastamme näemme: hakujen määrässä sitä kohtaan sekä Cambridgen sanakirjassa että Googlessa oli piikkejä useita kertoja, kertoo Cambridgen sanakirjan päätoimittaja Colin McIntosh sanakirjan tiedotteessa.

Mitä tarkoittaa parasosiaalinen?

Cambridge Dictionary määrittelee sanan yhteydeksi, joka jollakulla on itsensä ja tuntemattoman kuuluisan henkilön tai esimerkiksi kirjan, elokuvan tai tv-sarjan hahmon tai tekoälyn välillä.