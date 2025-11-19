Nyt myös perinteinen Cambridge Dictionary -sanakirja on valinnut vuotta 2025 parhaiten kuvaavan sanan: parasosiaalinen.
– Parasosiaalinen erottui joukosta vuonna 2025 useista syistä. Yleisön kiinnostus termiä kohtaan kasvoi valtavasti tänä vuonna, kuten datastamme näemme: hakujen määrässä sitä kohtaan sekä Cambridgen sanakirjassa että Googlessa oli piikkejä useita kertoja, kertoo Cambridgen sanakirjan päätoimittaja Colin McIntosh sanakirjan tiedotteessa.
Cambridge Dictionary määrittelee sanan yhteydeksi, joka jollakulla on itsensä ja tuntemattoman kuuluisan henkilön tai esimerkiksi kirjan, elokuvan tai tv-sarjan hahmon tai tekoälyn välillä.
Esimerkiksi monet laulaja Taylor Swiftin fanit vaikuttavat olevan parasosiaalisessa yhteydessä tähteen.
Swiftin mentyä kihloihin NFL-tähti Travis Kelcen kanssa elokuussa 2025 parasosiaalinen-termin hakumäärät kasvoivat median analysoidessa fanien reaktioita kihlaukseen. Myös fanit itse alkoivat käyttää termiä somejulkaisuissaan.
Taylor Swiftin kihlajulkaisu herätti faneissa innostusta. Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
"Täydellinen vuoden sana"
Sanakirjan julkaisija Cambridge University Press & Assessment kertoo, että vuotta 2025 leimasi kiinnostus yksipuolisiin parasosiaalisiin suhteisiin, joita ihmiset muodostavat julkkisten, vaikuttajien ja tekoälychatbottien kanssa.
"Parasosiaalinen" on yksi monista tekoälyyn liittyvistä sanoista, jotka lisättiin tai päivitettiin Cambridge Dictionaryyn tänä vuonna.
– Parasosiaalinen on täydellinen vuoden sana, sanoo Cambridgen yliopiston kokeellisen sosiaalipsykologian professori Simone Schnall Cambridgen yliopiston tiedotteessa.
– Parasosiaalisten suhteiden nousu on määritellyt uudelleen faniuden, kuuluisuuden ja tekoälyn myötä myös sen, miten tavalliset ihmiset ovat vuorovaikutuksessa verkossa. Olemme siirtyneet aikakauteen, jossa monet ihmiset muodostavat epäterveellisiä ja intensiivisiä parasosiaalisia suhteita vaikuttajien kanssa.
Schnallin mukaan tämä johtaa tunteeseen, että ihmiset "tuntevat" ne, joihin he muodostavat parasosiaalisia siteitä ja voivat luottaa heihin. Se voi johtaa jopa äärimmäisiin lojaalisuuden muotoihin.
– Silti se on täysin yksipuolista.
Termin taustat piilevät vuodessa 1956, jolloin Chicagon yliopiston sosiologit Donald Horton ja Richard Wohl havaitsivat televisiokatsojen olevan parasosiaalisessa yhteydessä tv-hahmojen kanssa. Yhteys muistutti oikean perheen ja ystävien kanssa muodostettua yhteyttä.