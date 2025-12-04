Google on jälleen julkaissut vuoden trendaavimmat hakunsa Suomessa. Nämä reseptit kiinnostivat suomalaisia vuonna 2025.
Vuosi 2025 lähenee loppuaan, ja Google on julkaissut perinteiseen tapaansa listojaan Suomen trendaavimmista Google-hauista.
Monien ruokaohjelmien reseptit ovat kiinnostaneet suomalaisia runsaasti. Kymmenen kiinnostavimman ruokareseptihaun joukkoon pääsivät muun muassa Illallinen kansallismaisessa -, Masterchef Suomi - ja Koko Suomi leipoo -sarjojen reseptit.
Googlen Vuosi haussa -listat perustuvat hakuihin, joiden suosio on kasvanut eniten verrattuna edelliseen vuoteen
Googlen trendaavimmat ruokareseptit 2025
1. Illallinen kansallismaisemassa reseptit