Oxfordin sanakirja valitsi vuoden sanaksi termin, joka kuvaa yleistä someilmiötä. Oletko itsekin "rage baitin" uhri?

Jos huomaat raivostuvasi yhä enemmän selatessasi sosiaalista mediaa, saatat olla niin kutsutun "rage baitin" uhri. Englanninkielisen termin voisi kääntää suomeksi vaikkapa "raivosyötiksi".

Oxfordin sanakirja valitsi rage baitin vuoden 2025 sanaksi.

Raivosyötillä kuvataan manipuloivia taktiikoita, joita käytetään sitoutuneisuuden lisäämiseen verkossa. Sanakirja kuvailee rage baitin turhauttavaksi, provosoivaksi tai loukkaavaksi verkkosisällöksi, jonka tarkoitus on aiheuttaa katsojassa tai lukijassa vihaa ja närkästystä.

Tämän tyyppisellä tilastolla saadaaan verkkosivustoille ja sosiaalisen median tileille lisää liikennettä.

Haut sanalle kolminkertaistuneet

Rage baitia voi kuvailla clickbaitin eli klikkiotsikoiden nettiserkuksi. Klikkiotsikoilla pyritään houkuttelemaan lukija katsomaan artikkelia tai videota. Rage baitilla on kuitenkin tarkempi painopiste nimenomaan ihmisten ärsyttämiseen.