Tubettaja Weksi julkaisi hyvin henkilökohtaisen ja riipaisevan Youtube-videon, joka kerää ylistystä.

Tubettaja Weksi eli Henry Weckström julkaisi Youtube-tilillään poikkeuksellisen videon 18. marraskuuta. Weckström avaa videolla ensimmäistä kertaa julkisesti rajuja perhekokemuksiaan ja puhuu avoimesti omista traumoistaan.

Meidät pudotetaan LENTOKONEESTA ERÄMAAHAN! (ja yritetään selviytyä kotiin) -niminen video on kaksi tuntia ja 24 minuuttia pitkä, sillä on tähän päivään mennessä yli 1,7 miljoonaa katselukertaa.

Weksi on saanut hurjan määrän kiitoksia ja suitsutusta videonsa kommenteissa. Tubettajaa kiitellään siitä, että hän on uskaltanut tehdä tällaisen videon.

Huomenna perjantaina 28. marraskuuta Weksi on vieraana Huomenta Suomessa klo 9.50. Haastattelussa keskustellaan muun muassa siitä, miksi Weksi halusi avata lapsuudentraumoja tuntemattomille ihmisille ja millaiset välit hänellä on nykyään äitinsä kanssa.