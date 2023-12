Mitä tarkoittaa NPC? Miksi lokakuussa liputetaan? Näihin kysymyksiin suomalaiset hakivat vastauksia vuonna 2023

Mitä sinä googlasit tänä vuonna? Hakukone Google on julkaissut perinteiseen tapaan vuoden trendaavimpia Google-hakuja. Trendaavimpien julkkisten ja reseptien lisäksi Google on listannut muita trendaavia hakusanoja, jotka näkivät merkittäviä pitkäkestoisia piikkejä hakutuloksissa vuoden 2023 aikana.

Mitä…

Hakukoneen avulla moni etsii selityksiä erilaisille ilmiöille ja slangisanoille. Listoille nousivat viime vuoden tapaan muun muassa npc eli rooli- ja videopeleissä oleva ei-pelattava hahmo. Googlelta on kysytty myös, mitä tarkoittaa slay. Termiäkäytetään esimerkiksi silloin, kun jokin asia on mennyt erityisen hyvin.

Miksi…

Suomalaisia on kiinnostanut esimerkiksi, miksi lokakuun ensimmäisenä päivänä liputetaan. Kyseessä on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä. Liputuspäivän tarkoitus myös marraskuun 10. päivänä on niin ikään kiinnostanut. Tuolloin kyseessä oli suruliputus edesmenneen presidentti Martti Ahtisaaren kunniaksi .

1. Miksi tänään liputetaan 1.10. 2. Miksi pörssisähkö on nyt kallista 3. Miksi Reppu-Heppu kuoli 4. Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii 5. Miksi lippu puolitangossa tänään 6. Miksi tänään liputetaan 10.11. 7. Miksi pitää itkeä Vesala 8. Miksi koira nuolee 9. Miksi taivas on sininen 10. Miksi kuu näkyy päivällä

Kuinka…

Kuinka-kysymysten osalta suomalaisia on kiinnostanut muun muassa se, kuinka syvällä kuuluisa Titanic makaa sekä kuinka monta munaa kana munii päivässä. Siipi.net -sivuston mukaan kana munii noin munan päivässä. Entäö montako kuntaa Suomesta löytyy? Kuntaliiton mukaan Suomessa on vuonna 2023 yhteensä 309 kuntaa. Näistä kunnista 108 käyttää itsestään kaupunki-nimitystä ja 201 kuntaa kunta-nimitystä.

1. Kuinka syvällä Titanic on

2. Kuinka monta hukkui juhannuksena 2023

3. Kuinka nopeasti antibiootti vaikuttaa

4. Kuinka usein eduskuntavaalit pidetään

5. Kuinka paljon proteiinia päivässä

6. Kuinka pitkä Käärijä on

7. Kuinka monta tähteä on Amerikan lipussa

8. Kuinka olla piittaamatta p*skaakaan

9. Kuinka monta munaa kana munii päivässä

10. Kuinka monta kuntaa Suomessa on