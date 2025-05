Oletko jo kuullut Ballerina Cappucinasta? "Italialainen aivomätä" on villinnyt nuoret

Nuorison uusin kielenkäytön trendi on kuin tuplaespressolla ja cappuccinolla kyllästettyä hupsua sanaoksennusta.

Liiallinen kofeiinin nauttiminen voi olla terveydelle vaarallista. Niin saattaa olla myös liiallinen huonojen meemien ja tekoälyn luoman sisällön kuluttaminen.

Muun muassa Forbes, New York Times ja New York Post ovat kirjoittaneet nuorten sosiaalisen median käytön myötä lisääntyvästä kummasta kielenkäytöstä. Kyseessä on Italian brainrot eli italialainen aivomätä. Molto bene, tutti frutti!

Oletko kuullut 10-vuotiaan lapsesi yllättäen huutavan "tralalero tralala!" samaan aikaan, kun hän heittää piruetteja parketilla? Tai ehkä joku lapsi on bussissa huudellut yksittäisiä korostetun italialta kuulostavia siansaksan fraaseja.

"Brainrotiksi" eli "aivomädäksi" kutsutaan niin sanotusti aivojen mädäntymistä tai homehtumista liiallisen netin käytön tai suuren ruutuajan takia.

Siihen kuuluu myös hyvin paljon seikkoja sosiaalisesta mediasta, jotka pitää tuntea tarkasti tietääkseen mistä puhutaan. Valitettavasti aikuiset ymmärtävät varsin vähän yhtään mistään, jos nuorisoa on kuuleminen.

Kaiken ihmisyyden nykytilasta kertoo ehkä se, että Oxfordin sanakirja jopa valitsi vuoden 2024 sanaksi "brainrotin".

Ballerina Cappucina

Niin kuin kaikki trendit, myös "brainrot" on evoluutiossa siirtynyt seuraavalle tasolle.

Nuoren alpha-sukupolven ihannoima "Skibidi Toilet" -sekoilu näyttää italian brainrotin myötä kuumepainajaisen kaltaiselta italialaiselta Shakespearelta. Näiden meemien kanssa luetun ymmärtäminen on kovilla.

Italian brainrot sai alkunsa tämän vuoden tammikussa.Shutterstock

Unohda italialainen ruokakulttuuri ja Milanon maailmankuulut muotitalot, tällä trendillä ei ole mitään tekemistä La Dolce Vitan synnyinmaan kanssa.

Italian brainrot on tekoälyn generoimaa kaaosta höystettynä siansaksalla ja digitaalisella sekasorrolla. Videoiden kertojaääni on ilmeisesti tekoälyn luoma ylikorostetun italialainen miesääni.

Suosituimpia genreen kuuluvia hahmoja on Ballerina Cappucina, joka on tutussa pyörähtelevä kahvikuppipäinen tanssijatyttö.

Hän on Ballerina Cappucina.Wikimedia Commons

Muita hahmoja ovat kaktuksen ja norsun hybridi Lirili Larila, joka vaeltaa aavikon halki Birkenstock-sandaaleilla, kolmijalkainen hai Tralalero Tralala, jolla on jaloissaan siniset Niken tossut, eikä unohdeta Trippi Troppia, joka on puoliksi kala ja kissa.

Mamma mia!

Absurdia huumoria

Italian brainrot -trendi on juuri niin absurdin naurettava internetin kanin kolo – vai pitäisikö sanoa bucoconiglios ridiclio – kuin miltä se kuulostaakin.

Se sai alkunsa tämän vuoden alussa ja on kevään aikana kasvanut valtavaksi ilmiöksi, joka kasvaa päivittäin. Avainsanan #italianbrainrot alta löytyvillä videoilla on helposti kymmeniä tuhansia tai jopa miljoonia katselukertoja.

Ballerina Cappucinan keksi romanialainen 24-vuotias Susanu Sava-Tudor. Hän kuvailee ilmiötä absurdiksi huumoriksi, joka ei juuri kuvasta aitoa Italiaa, vaan leikittelee saapasmaahan liittyvillä stereotypioilla ja elokuvallisilla myyteillä.

Tältä Italian brainrot -hurmoksen eri hahmot näyttävät:

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Mitä täällä tapahtuu?

Tuntuuko sinusta siltä, että olet pudonnut nuorison vauhdista pois? Et ole ainoa. Nuorison kielenkäytössä korostuvat meemit, jotka värittävät ja korvaavat sanoja puhutussa yleiskielessä. Vauhtisokeus painaa ja vanhemman mieli vuoroin pyristelee vastaan tai sitten helposti nolaa itsensä yrittäessään pysyä mukana muutoksessa.

Sisällöntuottaja Summer Fox nousi viraaliksi äskettäin tunnustettuaan, että 27-vuotiaana oli erehtynyt vielä luulemaan, että oli vielä vain yksi nuorista.

Kuitenkin sen jälkeen, kun hän törmäsi Italian brainrot -sisältöihin, ymmärsi hänkin, ettei hän enää ollut täysin perillä nuorison slangista.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Viraalilla videollaan Summer spekuloi, voisiko Ballerina Cappuccina olla yhtä kuin söpö ja tyylikäs? Esimerkiksi, jos ystävälläsi on kivat vaatteet päällä, voit kehua häntä Ballerina Cappucinaksi. Allekirjoittanut ei ole täysin vakuuttunut, voiko termiä käyttää kielessä näin, joten kokeilkaa omalla vastuullanne.

Alla olevalla videolla Ballerina Cappucina meikkaa ystävänsä Espressona Signoran kanssa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sukupolvikokemus

Kouluissa opettajat ovat raportoineet, että lasten huutamat italialaisen aivomädän kyllästämät iskulauseet ja hokemat häiritsevät välillä oppitunteja. Mutta niinhän se on aina ollut.

Ennen kuin julistat kotisi "Ballerina Cappucina" -vapaaksi vyöhykkeeksi, muista, että lausahdukset ovat nykypäivän lasten omia puujalkavitsejä.

– Meemin koko idea on täydellinen satunnaisuus, kuvailee Yotam Ophir, joka on viestinnän professori Buffalon yliopistosta.

Ne ovat keinoja löytää yhteyksiä, kuulumisen tunnetta ja olla vapaasti hiukan (tai todella) hupsuja.

– Niiden käyttäjät tuntevat olevansa osa jotain. Ikään kuin he tietäisivät jotain, mitä heidän äitinsä ei tiedä, Ophir jatkaa.

Milleniaalit ehkä muistavat omasta nuoruudestaan "I can has cheezburger" -kissameemit. Ehkäpä italialainen aivomätä on nykyajan nuorison vastaavanlaista internethupsuttelua, joka tarjoaa nuorille absurdia eskapismia stressaavien uutisten, maailmantilanteen ja taloudellisen epävarmuuden aikakautena.

Lähteet: Forbes, New York Times, New York Post, @bailarina.capuccina_/TikTok ja summerfox___/Instagram