Mies valeli talonsa bensalla ja sytytti tuleen. Talo paloi purkukuntoiseksi.

Punatiilinen omakotitalo lähellä Ounasvaaran hiihtokeskusta Rovaniemellä roihusi ilmiliekeissä heinäkuussa 2023 pelastajien saapuessa paikalle. Hetkeä aiemmin talossa asunut vuonna 1969 syntynyt mies oli sytyttänyt sen tuleen autotallista hakemallaan bensiinillä.

Mies oli levittänyt bensaa talon sisällä ja sytyttänyt palamaan muun muassa olohuoneen sohvan ja makuuhuoneen sängyn.

Miehen kirjoittama viesti autotallin ovessa.

Autotallin oveen mies oli kirjoittanut viestin pankilleen: "Come & get your fucking money now. Säästöpankki cunt" (tai cunts).

Palon sytytettyään mies poistui paikalta.

Talo paloi irtaimistoineen rajussa tulipalossa käyttökelvottomaksi.

Mies omisti talon puoliksi yhdessä ex-puolisonsa kanssa. Nainen ei tekoaikaan enää asunut talossa.

Myöhemmin tulipaloa käsiteltiin Lapin käräjäoikeudessa, jossa miestä syytettiin törkeästä tuhotyöstä.

Mies kiisti syytteen ja vaati sen hylkäämistä. Hän kertoi, ettei ollut tarkoituksellisesti vahingoittanut ex-puolisonsa omaisuutta, vaan hänen impulsiivinen toimintansa kohdistui hänen omaan taloonsa. Mies lisäsi, että ex-puoliso oli muuttanut talosta pois lähes vuotta aiemmin, ja että hän vastasi talon kustannuksista yksin.

Talo tuhoutui käyttökelvottomaksi. Kuva talon keittiöstä.

Mies kertoi myös, ettei ymmärtänyt aiheuttaneensa ex-puolisolleen vahinkoa, vaan kyseessä oli hätähuuto. Hänellä oli ollut myös kuormittava elämäntilanne sekä fyysisiä ja psyykkisiä terveydellisiä haasteita.

Miehelle ei tehty mielentilatutkimusta, koska sitä ei pyydetty, eikä käräjäoikeuden sitä ollut tarve teettää esitetty näyttö huomioiden.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossa, että mies aiheutti ex-puolisolleen huomattavan, yli 135 000 euron suuruisen vahingon. Teko oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska talo paloi käyttökelvottomaksi.

Vakuutusyhtiö oli maksanut ex-puolisolle ja talolainan rahoittaneelle pankille korvauksen rakennuksen päivänarvon mukaan, joka oli hankintahintaa korkeampi.

Käräjäoikeus totesikin tuomiossaan, että epäselväksi jäi, mihin arvio kiinteistön päivänarvosta perustui, kun otetaan huomioon, että ex-pariskunta oli hankkinut talon kaksi vuotta aiemmin 195 000 eurolla, eikä sitä ollut remontoitu ostamisen jälkeen.

Mies joutuu maksamaan vakuutusyhtiölle korvauksia 100 000 euroa.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että lähtökohtaisesti mies olisi tuomittava maksamaan koko talon hankintahinta. Oikeus kuitenkin totesi, että miehellä on ollut tekohetkellä ja sitä edeltävästi psyykkisesti kuormittava tilanne, mikä ajoi hänet polttamaan talonsa.

Mies oli menettänyt tulipalossa oman kotinsa ja jäänyt työttömäksi, katsoi oikeus kohtuulliseksi korvaukseksi vakuutusyhtiölle 100 000 euroa. Lisäksi hän joutuu maksamaan vakuutusyhtiön oikeudenkäyntikuluja 150 eurolla.

Lapin käräjäoikeus tuomitse miehen törkeästä vahingonteosta 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Mies valitti tuomiostaan Rovaniemen hovioikeuteen vaatien syytteen ja vahingonkorvausten hylkäämistä.

Hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.