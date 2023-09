Kuulustelut piirtävät hyytävän kuvan Hiirosen kidutusmurhasta – näin epäillyt syyttelivät toisiaan ja vähättelivät omia tekojaan

Ensi viikon keskiviikkona käräjäoikeuden tarkoituksena on aloittaa murhasta syytettyjen kuuleminen. Oikeus on varannut neljän syytetyn kuulemiseen kolme päivää.

Porvoolaismies kiisti nähneensä väkivaltaa

– Vietimme asunnolla aikaa ihan normaalisti. Hengailimme, istuimme, joimme ja söimme. Kuuntelimme musaa. Torkahdin asunnolla ja heräsin naisten riitelyyn. He riitelivät jostain, että on pöllitty lääkkeitä ja niin edelleen. En osallistunut riitelyyn muuten kuin sanomalla jotenkin niin, että olkaa hiljempaa. Aloin aika lailla saman tien laittamaan kamoja kasaan ja tekemään lähtöä, koska en jaksanut kuunnella sitä. Kysyin, että haluaako joku tulla mukaani. (46-vuotiaan miehen nimi) sanoi, että hän voi tulla, 32-vuotias selosti tapahtumia.

– Niin kuin sanoin, niin jos olisin nähnyt jotain sellaista, niin olisin ollut sen estämässä. Se on luonteessani. Hänhän oli saatana tyttö vain, 32-vuotias väitti poliisille.

Naisepäilty kertoi yrittäneensä hillitä tilannetta

– Minä sanoin, että katsokaa, että hän hengittää. Minä aloin sitten puhua, että haluan pois täältä ja sitten he alkoivat puhua, että nytkö paskot housuun ja minua käskettiin lyömään tuota tyttöä, nainen kuvaili.

– (miesten nimet) sanoivat kaikki, etteivät he voi lyödä naista ja siksi he sitten usuttivat tekemään tällaista.

Uhri pyysi itkien lopettamaan

– He sanoivat lähtevänsä hakemaan paikalle naisen, joka voisi lyödä (tytön nimi), kun minusta ei siihen ollut. Kävin vielä (46- ja 32-vuotiaiden nimet) lähdettyä tuossa istumassa divaanilaatikon vierellä ja rauhoittelin tätä (tytön nimi), nainen kuvaili.

32-vuotias käskytti ja nainen pahoinpiteli

"Tuntuu kuin olisi pahaa unta koko homma"

– Minulla ei ole ollut mitään motiivia kiduttaa tai tappaa tai tehdä pahaa. Minut vain sotkettiin tähän asiaan. Tuntuu kuin olisi pahaa unta koko homma. Tai että tämä olisi tehty tahallaan minun kämpillä. Että miksi se tyttö piti tuoda minun asunnolle. Tuntuu siltä että minut on tahallaan tähän sotkettu, 40-vuotias mies valitteli poliisikuulusteluissa.

"Se oli niin saatanan sekaisin se porukka siellä kämpillä"

Outoja viestejä 32-vuotiaan puhelimeen

– Ei sitä riisuttu kokonaan, minä lähdin siinä vaiheessa kun siltä vedettiin ne housut alas ja sieltä löytyi niitä lääkejuttuja. Sitä enempää en tiedä, mitä siellä on tapahtunut. En ole pahoinpidellyt ketään, enkä vapautta riistänyt enkä tappanut ketään. Minulta on ihan turha kysyä, että mitä sille on tehty kun näin sen sitten siellä divaanissa seuraavan kerran.