Yksi piirre Hiirosen julmassa tukehdutusmurhassa yllätti kaiken nähneen entisen poliisinkin – "Poikkeuksellista"

– Väkivalta on raaistunut ja siihen vaikuttaa ainakin se, että monella pää on entistä enemmän sekaisin viinan lisäksi huumeista ja lääkkeistä. Tekijöiltä saattaa puuttua täysin empatiakyky, Helsingin poliisin murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen toteaa.

Tekijät kaikki aikuisia

– Tämä on aivan järjetön teko ja on poikkeuksellista, että tekijät ovat näin vanhoja, hän lisää.

Murharyhmän mukaan on todennäköistä, että ryhmäpaineella ja ryhmädynamiikalla on ollut iso merkitys Hiirosen henkirikoksessa.

– Tässä on ollut kyse äärimmäisen ikävästä leikistä. Tilanne on pitkittynyt ja siitä on voitu jopa saada jonkinlaista nautintoa tai tyydytystä, eikä ole ymmärretty, että siellä on uhri, joka loppujen lopuksi karmeimmalla tavalla menettää henkensä, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoo.