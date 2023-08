Kun muistisairas silittää Johannan kaverikanaa, kohtaaminen koskettaa kaikkia – "Silloin itkimme sekä minä että hoitajat"

Kana on touhukas, valpas ja vilpitön eläin, joka sopeutuu kaikenlaisiin piireihin. Sen tekemisiä voi seurata, vaikkei itse jaksaisi seistä tai edes puhua. Lucy onkin oiva vieras esimerkiksi hoitokoteihin.

Lucy eroaa muista kanoista: "Rupesin sitten sitä jututtamaan"

– Rupesin sitten sitä jututtamaan. Minulla on siellä puutarhatuoli, jossa istun ja jututan kanoja ja ankkoja. Lucy ei halunnut olla kanaparvessa jäsenenä, mutta ankkojen kanssa se oli ja sitten alkoi ottaa minuun kontaktia. Aloin palkita sitä punaisessa kauhassa olevalla kanan täysrehulla, kun se tuli lähemmäs.

"Rupesin kokeilemaan, josko se oppisi tulemaan olkapäälle..."

Toiveena on elää omavaraista elämää: pihasta löytyy kasvihuone, kesäkurpitsaa kasvaa kompostissa. Kanat syövät ylijääneitä kasvinosia ja esimerkiksi kuivaksi rutistuneita leipiä. Lisäksi niitä on parvena hauskaa seurata.

– Ruususen kuoleman jälkeen eli lokakuusta 2016 asti minulla on ollut kova kaipuu saada kaverikana, esiintyjäkana. Kaikista yksilöistä ei ole siihen.

Kana on eläimenä yleensä parvisidonnainen. Se ei halua olla ihmisen, vaan muiden kanojen kanssa.

Mitä eroa on laumanvartijakoiralla ja paimenkoiralla? Tämä huvittava video sen kertoo – Viljo, 67 kiloa, sulatti sydämet

Kana oppii soittamaan ja heittämään palloa

Lucy on viisas. Termin "kananaivo" saisikin jo unohtaa: kana oppii esimerkiksi tunnistamaan kuvia tai värejä ja soittamaan yksinkertaisia soittimia.

– Oikeastaan ihmisen kekseliäisyys on rajana sille, mitä kanalle voi kouluttaa. Voi olla esteiden ylittämisiä, tiettyyn paikkaan menemistä, nokalla viskattavan pallon heittämistä, Niskanen sanoo.

Koulutus tapahtuu pienissä osissa ja positiivisesti vahvistamalla. Lucykin on vielä harjoitteluasteella. Niskanen käyttää sen ohjaamiseen koirapiireistä tuttua naksutinta. Ruokapalkinto tulee omasta herkkukupista.

– Naksaus on merkki siitä, että nyt teit oikein ja ruokapalkka tulee heti perässä. Kana oppii nopeastikin, ja pienissä hetkissä.

Lucy käy piristämässä ikäihmisten päivää

Niskanen on ollut eläinavusteisen toiminnan yksinäinen harrastelija: hän on tarjoutunut erilaisiin tapahtumiin kanan lisäksi ponin, koiran, lampaiden ja vuohen kanssa. Harrastus kulkee mukana myös töihin, sillä Niskanen opiskelee Savon ammattiopistossa lähihoitajaksi oppisopimuksella.

– Työnantajan pyynnöstä ja suosiollisella avustuksella minulla on kissa työvuoroissa mukana. Misu -kissalla on siellä hiekkalaatikko, ruoat ja vedet. Se usein valitsee itse, kenen ikäihmisen viereen haluaa mennä nukkumaan.

– Jos joku halua silittää sitä tai käymme ihan lähellä ihmistä, Lucy osaa seisoa käsivarrella, tai se on kainalossani ja sitä voi koskettaa. Se saa siitäkin palkkaa, kun on rauhallisena siinä.

Esiintymään lähtiessään Lucy on aina terve ja puhdas eikä sen jaloissa esimerkiksi ole ulosteita.

– Vastuuhan siinä on. Ikäihmiset voivat olla myös hauraita. Asioista täytyy pitää huolta, Niskanen muistuttaa.

Reino on saapunut jo 7 vuoden ajan kesäksi Hannan pihaan: "Oli pakko laittaa sellainen varoitus"

Kun kupu tulee täyteen herkuista, keskittyminen alkaa herpaantua. Lucyn esiintymisaika on noin vartin, eikä missään yleensä viivytä yli tuntia.

– Hirveän pitkiä aikoja en vaadi. Ihmisten pitäisi aina muistaa, että eläimelle pitää aina antaa tilaa. Esiintymiset ovat usein 15 minuuttia, sitten on tauko, että Lucy saa olla vapaasti ja touhuta.

Kanoissakin tosin on eroja. Ruusunen oli esilläolon mestari.

– Lucy on vähän sellainen omalaatuinen kana. Muut kanat pysyvät esimerkiksi talvella kanalan puolella, mutta Lucy tulee omaa reittiään sieltä pois. Lucy ei niin kauheasti muista kanoista tykkää. Sillä on kuitenkin reitti, jota se halutessaan pääsee niiden luo ja pois.

Otto on papukaija, joka puhuu sujuvaa Turun murretta – nämä sanat vetivät omistaja-Lailan sanattomaksi: "Tulee melkein itku"

Muistisairaiden kohtaaminen koskettaa: "H e ovat saattaneet ruveta kanalle juttelemaa"

Hoivakotien asukkaista suurimmalla osalla on ollut kanoja. Kohtaamiset Lucyn kanssa tuovat pintaan paljon muistoja ja tunteita.

– On muistisairaita, joilta puhe on arkielämässä hävinnyt, mutta he ovat saattaneet ruveta kanalle juttelemaan. Sieltä löytyykin lauseita tai muistoja omasta kanasta.