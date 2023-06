Kaarlo-korppi seurasi ihmistä ja "jutteli" vienosti – käytöksen taustalla valitettava tarina: "Paitsi kiellettyä, myös älytöntä ja todella surullista"

Luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen elätettäväksi, siis esimerkiksi lemmikiksi, on Suomessa kielletty eläinsuojelulailla. Sairasta tai vahingoittunutta eläintä on kuitenkin autettava. Hoidon jälkeen se on vapautettava, mikäli eläin edelleen sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. Jos eläintä ei voi vapauttaa eikä sen hoitoa voi järjestää esimerkiksi eläintarhassa, eläin on lopetettava.