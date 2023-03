Heli lähti viemään roskia ja jätti Maurin hetkeksi yksin – kissan reaktiosta uutisoitiin ulkomaillakin

Heli Montonen, 32, sulkee oven takanaan ja lähtee viemään roskia. Hän on poissa asunnosta ehkä viitisen minuuttia. Palatessaan takaisin Heliä odottaa eteisessä mustavalkoinen kissa, Mauri. Kamera on jäänyt poissaolon ajaksi kuvaamaan Maurin reaktiota yksin jäämiseen. Video on kissanystäville sydäntä raastavaa katsottavaa.

Voit katsoa videomateriaalin artikkelin yllä olevalta videolta.

– Mauri on hellyyden- ja läheisyydenkipeä. Ihan mitä tahansa täällä asunnossa tekee, niin sen pitää olla mukana aina. Se haluaa olla läsnä tuijottelemassa ja tarkkailemassa, Heli luonnehtii kissaansa.

Kansainvälinen uutiskynnys rikkoontui

Video kahdeksanvuotiaasta Maurista mouruamassa tyhjässä eteisessä roskia viemään lähteneen Helin perään on kerännyt satoja tuhansia katselukertoja. Se rikkoi myös kansainvälisen uutiskynnyksen, kun Newsweek jututti Heliä Maurin kiintymyssuhteesta omistajaansa.

Heli kertoo, ettei Maurin käytös tullut hänelle yllätyksenä.

– Monesti kun käyn viemässä roskia tai poistun asunnosta hetkeksikin, voin kuulla rappukäytävään, kun Mauri alkaa huutamaan ja mouruamaan perääni. Se tekee sitä silloinkin, kun vaikka suljen makkarin oven, jos olen palaverissa ja Mauri jää olkkariin. Silloin se saattaa alkaa tuolla samalla tavalla mouruamaan, Heli paljastaa.

Heli on ammatiltaan graafinen suunnittelija. Työnsä ansiosta hän pystyy tekemään töitä usein myös kotoa käsin etänä ja viettämään Maurin kanssa aikaa niin, ettei kissaherra joudu olemaan yksin.

– Se on kasvanut ikään kuin kiinni. Se on ainoa kissa ja tottunut siihen, että saa kaiken huomion, ja että aina on syli vapaana, Heli luonnehtii.

Somejulkkis Mauri

Monelle Mauri saattaa olla jo entuudestaan somesta tuttu kissajulkkis. Sillä on TikTokissa yli 674 000 seuraajaa ja Instagramissa 172 000 fania. Sosiaalisuutensa ansiosta moni Maurin tunteva pitää sitä epäkissamaisena kissana.

– On siinä se kissamainenkin puoli ja se tekee välillä kaikenlaisia konnankoukkuja, Heli paljastaa.

Maurin somejulkisuus alkoi itse asiassa hyvin samantapaisella videolla vuonna 2019, kun Heli kuvasi Maurin reaktion yksin jäämiseen. Se video on kerännyt hurjat 11 miljoonaa katselukertaa.

Helillä on myös suunnitelmissa jättää puhelin kotiin kuvaamaan sovelluksella, joka aktivoituu aina sen havaitessa ympäristössä liikettä tai ääntä. Näin hän voisi selvittää, mitä Mauri puuhailee oikeasti ollessaan yksin kotona.

– Oletan, ettei mitään ihmeellistä. Naapurit eivät olet valittaneet päivät pitkät mouruavasta kissasta, Heli huomauttaa.

Todennäköisesti Mauri mouruaa hetken, ennen kuin tajuaa, ettei tilanteessa ole mitään ihmeellistä ja kömpii johonkin lempisopukoistaan nukkumaan.

– Keski-ikäinen ukkeli, Heli vitsailee.

Erikoinen mielihalu

Maurille tehtiin pari vuotta sitten kissojen DNA-testi, jonka tulosten mukaan siinä on niin siperiankissaa kuin myös maine coonia. Virallisesti se on kuitenkin ihan tuiki tavallinen maatiaiskissa. Kauniin ulkomuotonsa ja hätkähdyttävän vihreiden silmiensä takia Mauri ei kuitenkaan ole yksistään kuuluisa. Se on nimittäin harvinaisen perso kurkulle. Erityisesti kotimaiset luomukurkut ovat sen mieleen.

0:09 Näin intohimoisesti Mauri rouskuttaa kurkkuviipaletta.

Helistä Maurin mielihalussa ei ole mitään ihmeellistä.

– Meillä oli aikoinaan jo nyt edesmennyt koira, joka aina halusi kurkkua. Kun olen tehnyt kurkkuvoileivän, olen sitten tarjonnut palasen kurkkua myös Maurille ja sitten se on syönyt sen. En ole ajatellut sen olevan outoa, Heli kertoo.

Mauri ei vain maistele kurkkua, vaan jos se saisi itse päättää se repisi ja rouskuttaisi himoitsemansa kurkun parempiin suihin hetkessä.

– Ennen se kävi ostoskassilla toistuvasti ryöväämässä kurkut. Tajusin, etten voi jättää niitä minnekään lojumaan, koska se käy heti syömässä ne, Heli kertoo.

Muut kasvikset eivät juuri Mauria himoita. Heli on yrittänyt hämätä Mauria esimerkiksi kesäkurpitsalla, mutta Maurin kurkunvainu on lähes pettämätön.

0:29 Erottaako somekissa Mauri luomukurkun kesäkurpitsasta? Katso vastaus veikeältä videolta!

– Ehkä joskus erehdyksissä se on saattanut käyttää hampaita jääsalaatin reunassa. Porkkanaakin on tarjottu, mutta vain kurkku kiinnostaa, Heli kertoo.

Joskus Mauri on yrittänyt varastaa myös sipsiä pyrkimällä työntämään päänsä sipsikulhoon.

– Niitä en ole antanut, pikkasen liian suolaista kissoille, Heli naurahtaa.

Moni seuraaja on kutsunut Mauria TikTokin terveellisimmäksi kissaksi.

– Joku sanoikin, että tämä sipsinsyönti ei sopisi Maurin brändiin, Heli paljastaa.

Kissat ovat lihansyöjiä

Normaalisti Mauri syö kissan täysravintoa. Kurkkua se saa hyvin harvoin ja vain erikoistilanteissa.

– Kuvaustilanteissa, jos leikkaan kurkkua, niin Mauri saa palan haukata leikatusta siivusta, Heli kertoo.

Heli kertoo saavansa päivittäin kommentteja liittyen Maurin kurkun rouskutteluun.

– Tosi monet luulevat jostain syystä, ettei Mauri söisi mitään muuta kuin kurkkua. Ne näkevät yhden videon ja olettavat, että Mauri eläisi kurkulla. Sehän ei ole fyysisesti mahdollista. Kissat ovat 100-prosenttisia lihansyöjiä, Heli muistuttaa.

Kissat eivät usein juo tarpeeksi vettä ja kurkusta Mauri voi saada nestettä, sekä hivenaineita, mutta se ei tuo mitään lisää sen ravintoon.

– Haluan korostaa, että Mauri syö ihan normaalia ja tasapainoista kissalle sopivaa täysravintoa 99,9 prosenttia ajasta. Jos on joku yksi video, jossa se haukkaa kurkkua, niin se ei todellakaan tarkoita, että se eläisi pelkästään sillä, Heli muistuttaa.

Some on harrastus

Heli on julkaissut Maurista sisältöä vuodesta 2019 lähtien. Maurin seuraajista 70 prosenttia on ulkomaalaisia. Erityisesti sitä fanitetaan Yhdysvalloissa ja muissa englantia puhuvissa maissa.

– Mauria seuraavat kissaihmiset, Heli toteaa.

Sisältö iskee eritoten 25–30-vuotiaisiin naispuolisiin ihmisiin. Heli tietää, että myös moni lapsi katsoo videoita esimerkiksi äitinsä kanssa ja onkin alkanut miettimään julkaisemaansa sisältöä hivenen lapsiystävällisemmällä kulmalla.

Mauri on myös harjaantunut kotimaan matkustaja. Junassa se tunnistetaan usein ja kanssamatkustajat pyytävät kuvia ja silityksiä. Kerran konduktööri tuli jopa toivottamaan Maurille hyvää joulua.

Heli ei ota paineita sosiaalisesta mediasta.

– Kuvaan ehkä kerran viikkoon ja se riippuu, että jos tulee sellaisia orgaanisia tilanteita. Jos Mauri on vaikka ihan extrasöpönä tai valo on asunnossa tosi hyvä, Heli kertoo.

Tänään Helille ja Maurille on tulossa kurkkulähetys. Siitä todennäköisesti saa helposti seuraajia ilahduttavaa materiaalia.

– Tämän päivän kurkkutilauksesta voi olla, että otetaan pelkkää fiilistelyä, eikä Mauri saa haukkaustakaan. Uudelleenkäytän sitten jotain vanhaa olemassa olevaa matskua, Heli pohtii.

Hänellä on onneksi sisältöä Maurista kahdeksan vuoden ajalta. Videot syntyvät aina Maurin ehdoilla ja luonnostaan. Kissoja ei voi pakottaa, jos ne eivät halua tehdä jotain.

– Kissoissa on semmoinen juttu, ettei niitä voi hirveästi ohjailla. Ne eivät ole samalla tapaan temppuilijoita, niin kuin koirat. Ne eivät samaan tapaan anna tassua tai välttämättä istu pyydettäessä. Sä voit asetella asiat ympäristöön ja voit vain toivoa parasta, Heli muistuttaa.

Tulevaisuudelle Helillä on hyvin maanläheiset haaveet.