Uusia kaveri- ja lukukoiria tarvitaan ympäri Suomea – tällaiset kriteetit tulee täyttyä

Sopii varttuneille koirille

Törnroos muistuttaa, että olennaista on myös koiran ja koiranomistajan keskinäinen suhde. Omistajan pitää osata lukea omaa koiraansa, jotta hän pystyy ennakoimaan eläimen käytöstä ja tulkitsemaan, jos koiran olo on epämukava tai se tarvitsee tukea.

– Kaveri- ja lukukoiratoimintaan mukaan lähtevän koiranomistajan on ymmärrettävä, että toiminnan tarkoitus on asiakkaan arjen ilahduttaminen ja rikastuttaminen. Koiran on oltava hommaan aidosti halukas ja saatava tilanteista positiivisia kokemuksia, ja omistajalla on oltava vilpitön halu tehdä hyväntekeväisyyttä.