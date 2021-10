Mitä eroa on laumanvartijakoiralla ja paimenkoiralla? Tämä huvittava video sen kertoo – Viljo, 67 kiloa, sulatti sydämet

Oletko koskaan miettinyt, mitä konkreettista eroa on laumanvartijakoiralla ja paimenkoiralla?

Emmi Ramberg ja Ville Pylkkänen tietävät. He omistavat sekä tiibetinmastiffi Viljon että belgianpaimenkoira Ansan . Emmin ja Villen video Ansan ja Viljon eroista naurattikin satoja silmäpareja sosiaalisessa mediassa. Videon näet yltä!

"Mietimme, saako Viljosta ylipäätään videota"

Belgianpaimenkoira malinois Ansa on tullut taloon rescue-koirana Espanjasta. Viljoon päädyttiin asumismuodon muutoksen myötä – Emmi perheineen muutti maalaistaloon, jonka mukana tuli parin hehtaarin piha. Se kaipasi laumanvartijaa.

Perheessä on yhteensä seitsemän koiraa, mutta Viljo ja Ansa ovat luonteiltaan lauman ääripäät. Emmiä perheineen on aiemminkin huvittanut hyrrämäisen Ansan innostuneisuus verrattuna seesteisen rauhalliseen Viljoon. Niinpä he päättivät kuvata koirat videolle.